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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

رییس هیات بسکتبال قم در گفت‌وگو با مهر؛

مسابقات بسکتبال قهرمانی دختران نوجوان کشور در قم آغاز شد

مسابقات بسکتبال قهرمانی دختران نوجوان کشور در قم آغاز شد

قم- رییس هیات بسکتبال استان قم از آغاز مسابقات بسکتبال دختران نوجوان کشور در قم خبر داد.

مرتضی سخایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بسکتبال رده سنی نوجوانان دختر امروز پنجشنبه در سالن ورزشی شهید رضاییان قم آغاز شد.

رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: این مسابقات در قالب گروه الف مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران نوجوان کشور برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این مسابقات چهار تیم حضور دارند که به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند.

وی افزود: تیم‌های خانه‌بسکتبال قم، ماکارونی قزوین و جهش بابل تیم های حاضر در مسابقات هستند.

سخایی گفت: در اولین دیدار این رقابت ها، تیم خانه بسکتبال قم به مصاف ماکارونی جهان رفت که میزبان این‌مسابقه را با نتیجه ۴۸ بر ۳۰ واگذار کرد.

وی گفت: تیم‌برتر این‌مسابقات به مرحله بعدی رقابت های بسکتبال نوجوانان کشور راه می یابد.

کد مطلب 5916395

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