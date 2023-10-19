مسابقات بسکتبال قهرمانی دختران نوجوان کشور در قم آغاز شد

مرتضی سخایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بسکتبال رده سنی نوجوانان دختر امروز پنجشنبه در سالن ورزشی شهید رضاییان قم آغاز شد.
رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: این مسابقات در قالب گروه الف مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران نوجوان کشور برگزار می شود.
وی بیان کرد: در این مسابقات چهار تیم حضور دارند که به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند.
وی افزود: تیمهای خانهبسکتبال قم، ماکارونی قزوین و جهش بابل تیم های حاضر در مسابقات هستند.
سخایی گفت: در اولین دیدار این رقابت ها، تیم خانه بسکتبال قم به مصاف ماکارونی جهان رفت که میزبان اینمسابقه را با نتیجه ۴۸ بر ۳۰ واگذار کرد.
وی گفت: تیمبرتر اینمسابقات به مرحله بعدی رقابت های بسکتبال نوجوانان کشور راه می یابد.
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