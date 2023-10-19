برنامه توسعه موشکی ایران هشداری جدی برای بیگانگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بازدید از مناطق پدافندی جنوب کشور از گروه پدافند هوایی بندر طاهری بازدید و بر تقویت سامانه‌های پدافندی و تسلیحات موشکی تاکید کرد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، اظهار داشت: برنامه توسعه موشکی ایران هشداری جدی و تهدیدی واقعی برای بیگانگان و متجاوزان است و یقیناً هرگونه تهدید با پاسخ کوبنده غیور مندان پدافند هوایی مواجه می‌شود.

صباحی فرد با تاکید بر این‌که قدرت و توان موشکی پدافند هوایی به هیچ وجه اغراق نیست و یک موضوع جدی است، افزود: ارزیابی توان موشکی ایران بسیاری از نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی و لرزه بر اندام بیگانگان انداخته است.

وی با اشاره به اینکه همواره امنیت پایدار در مرزهای هوایی کشورمان برقرار است، تصریح کرد: منافع ملی و آسودگی خاطر هموطنانمان اساسی‌ترین خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که هرگز مماشاتی در این زمینه وجود ندارد.

صباحی فرد، تاکید کرد: اگر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود قطعاً آشوب، ناامنی، قتل و کشتار سراسر منطقه خاورمیانه را فرا می‌گرفت.