به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با ائمه جمعه استان کرمانشاه بر ضرورت همدلی برای ارتقای کیفی استان کرمانشاه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، افزود: باید خداوند را لحظه به لحظه شاکر باشیم که خداوند متعال ما را میراث دار شهدا قرار داده، لذا عرصه امامت جمعه موقعیت بی بدیلی برای تبیین است و هم برای خدمتگزاری به نظام زیرا امامت جمعه عرصه خدمت را برای فرد مهیا می‌کند لذا باید نهایت سعی را به کار ببندیم تا با همفکری شما این عرصه جهاد تبیین که جهاد کبیر است را فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: حضرت آقا فرمودند الان اصلاً وقت استراحت کردن نیست بلکه زمان تلاش شبانه روزی است لذا اگر ما در عرصه جهاد تبیین ورود کنیم بسیاری از ظرفیت‌های عظیم هویدا خواهد شد، بنابراین می‌شود کارهای مهمی را در این عرصه پیش برد که از جمله با برنامه حرکت کردن، با فکر حرکت کردن و مدیریت در کارها داشتن است.

حجت الاسلام غفوری در خصوص اهمیت مشورت با جوانان، تاکید کرد: باید از وجود جوانان استفاده کنیم زیرا جوانان برای کارهای مشورتی بسیار مؤثر هستند و ظرفیت جوانان برای مدیریت‌ها تحول آفرین است.

امام جمعه کرمانشاه یادآوری کرد: باید در یک فضای همدلی و همفکری در جبهه‌های فرهنگی کارها را پیش ببریم، بنابراین ما در هر رتبه و مرحله‌ای باشیم قابل ارتقا است لذا باید تلاش کنیم و کوشش برای رضای مقام معظم رهبری که قلب مبارک امام زمان (عج) را راضی کرده باشیم.