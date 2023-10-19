قراردادی با باشگاه پرسپولیس ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی پنجشنبه شب در نشست با اصحاب رسانه با تقدیر از میزبانی قزوین از بازی با این تیم با پیکان اظهار کرد: جا دارد از حضور هواداران در این بازی تقدیر کنم.

وی افزود: بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم به گل برسیم اما بعد از گل ما پیکان بهتر بود و حتی می‌توانست در نیمه نخست پیروز از زمین خارج شود.

سرمربی تیم پرسپولیس با بیان اینکه تیم پیکان تیم شایسته و با کیفیتی است، عنوان کرد: این تیم نیمه دوم را خوب شروع کرد و توانست در همان ابتدا به گل تساوی برسد.

وی ادامه داد: حوصله خوبی برای گل زدن داشتیم و حریف با فشار حملات ما دچار اشتباه شد و توانستیم به گل‌های دوم و سوم برسیم.

گل‌محمدی اضافه کرد: بازیکنان با کیفیتی داریم و برای تلاشی که کردند تا پیروز شویم و هواداران خوشحال شوند شایسته تقدیر و تکریم هستند.

وی با اشاره به کیفیت ورزشگاه عنوان کرد: پیش از بازی یکی از اعضای کادر فنی در ورزشگاه حضور پیدا کرده بود و چمن ورزشگاه مورد تأیید کادر فنی بود.

وی با بیان اینکه مصدومیت پورعلی گنجی یک شوک برای تیم بود تصریح کرد: فدراسیون فوتبال تا این لحظه هیچ سراغی از پورعلی گنجی نگرفته و این جای انتقاد دارد.

سرمربی پرسپولیس تأکید کرد: در هر شرایطی ما یک تیم هستیم و همه بازیکنان وظایف مشخصی دارند و هرکسی در قالب تیم وارد می‌شود باید به وظایف خود عمل کند.

وی با اشاره به حواشی هفته‌های اخیر این تیم گفت: همچنان با پرسپولیس قراردادی ندارم و باشگاه هم تا این لحظه واکنشی نسبت به فسخ من انجام نداده است.

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: اتفاق خاصی نیز در رابطه با حل مشکلات انجام نشده و تنها چند جلسه بدون نتیجه ملموس برگزار شده است.

وی در پایان با بیان اینکه بازیکنان تیم چیزی فراتر از حق خود نخواسته و باشگاه باید به تعهدات خود عمل کند، یادآور شد: اعتقاد بازیکنان با هواداران باعث می‌شود همه بازیکنان به وظایف خود عمل کنند.