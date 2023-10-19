به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در ادامه حمایت‌های سراسری از فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، مردم خوزستان با راهپیمایی در طریق الحسین در شهرستان خرمشهر یک بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

در این مراسم خودروها و موتورسواران با در دست داشتن پرچم کشور فلسطین و ایران با مردم فلسطین همدردی کردند.

راهپیمایی در مسیر ۱۴ کیلومتری از میدان مقاومت به سمت مرز شلمچه شروع و پس از آن ۳ کیلومتر به شکل پیاده تا محوطه پایانه مرزی شلمچه ختم شد.

رژیم صهیونیستی دوشنبه شب بیمارستان المعمدانی در غزه را هدف قرار داد که بر اثر حمله وحشیانه بمب افکن‌های رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه حدود ۲ هزار نفر شهید و زخمی شده‌اند که بیشتر شهدا کودکان و زنان بودند.