  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در دورود

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در دورود

دورود - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف هزار و ۶۳۲ قلم انواع لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ دورود در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو مشکوک و با هماهنگی قضائی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو هزار و ۶۳۲ قلم لوازم آشپزخانه قاچاق فاقد مجوز کشف و یک نفر را دراین‌رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق از سوی کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ ابدال چگنی، خدمت به مردم را توفیقی بزرگ و نعمت الهی خواند و عنوان کرد: پلیس با اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با این پدیده شوم و در برابر قاچاقچیان و مخلان عرصه اقتصادی با جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می‌کند.

کد مطلب 5916475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      18 0
      پاسخ
      جوونا بیکارن کار برلشون درست کنید تا نرن جنس قاچاق بیلرن
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      8 0
      پاسخ
      لوازم‌ اشپزخانه؟؟ یعنی قاشق چنگال کشف کرده اید؟
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      4 0
      پاسخ
      خرم آباد بیشتر سوله گرفتن دارن جنس قاچاق میفروشن چرا اونجا رو رسیدگی نمیکنن
    • رهگذر IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 0
      پاسخ
      روزی ۵۰۰ خودروی قاچاق تردد می‌کنند یک نفر غذای شیر شده این جوانان نادانسته عضو شبکه نابودی کشور شدن و باعث بیکاری خودشون و بقیه با یک مامور نیمه جدی ، کار درست نمیشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها