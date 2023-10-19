کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ دورود در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو مشکوک و با هماهنگی قضائی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو هزار و ۶۳۲ قلم لوازم آشپزخانه قاچاق فاقد مجوز کشف و یک نفر را دراین‌رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق از سوی کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ ابدال چگنی، خدمت به مردم را توفیقی بزرگ و نعمت الهی خواند و عنوان کرد: پلیس با اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با این پدیده شوم و در برابر قاچاقچیان و مخلان عرصه اقتصادی با جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می‌کند.