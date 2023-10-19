۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۳

خبرنگار مهر اصفهان برگزیده جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان شد

اصفهان-ریحانه شهبازی خبرنگار خبرگزاری مهر در اصفهان در جشنواره رسانه‌ای معلولان مقام سوم مصاحبه را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی ششمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان شامگاه پنج شنبه در اصفهان برگزار شد و ریحانه شهبازی از اصفهان با عنوان «قامتی کوتاه با قدم‌های بلند برای اعتلای تئاتر و طنز اصفهان» مقام سوم بخش مصاحبه را کسب کرد.

منتخبان سایر بخش‌ها به شرح زیر است؛

بخش طنز:

مرتضی رویت‌وند رتبه دوم

اعظم نیازمند رتبه دوم

معصومه قنبری رتبه سوم

بخش دلنوشته:

اعظم نیازمند رتبه اول

علی اصغر محمدپور رتبه دوم

فاطمه سامی رتبه سوم

بخش اینفوگرافی:

سید علیرضا قاضی رتبه اول

پگاه گودرزی رتبه دوم

پژواک بهرامی رتبه سوم

بخش گزارش تصویری:

امید شفیعه رتبه اول

سیده پروین امامی رتبه دوم

سیده حکیمه موسوی رتبه دوم

اسماً جابری رتبه سوم

فاطمه محمدی رتبه سوم

علی صمدی جوان رتبه سوم

بخش کلیپ:

مهدی حاتمی رتبه اول

ریحانه قاسمی رتبه اول

پرهام تدین رتبه دوم

محمد حسین ذوالفقاری رتبه دوم

میلاد عزیزیان راد رتبه سوم

مژگان گشایی رتبه سوم

بخش کاریکاتور:

ژاله یوسفی نژاد رتبه اول

مصطفی ستاریان رتبه دوم

یلدا هاشمی نژاد رتبه سوم

بخش گزارش مکتوب:

الهام مهدیزاده رتبه اول

لیلا شوقی رتبه دوم

آمنه سپهر رتبه سوم

بخش مصاحبه:

سمانه ملأ زینلی رتبه اول

ربابه محمدزاده رتبه دوم

ریحانه شهبازی رتبه سوم

مریم دره شیری رتبه سوم

بخش تیتر:

دریا قدرتی پور رتبه دوم

فاطمه کاویانی رتبه دوم

آزاده خرم رتبه سوم

بخش مقاله اجتماعی:

رؤیا بابایی رتبه اول

علی اکبر تیموری رتبه دوم

محمد امین خوش نیت رتبه دوم

رضا شاه حسینی رتبه سوم

تقدیر از بخش عکس:

احمدرضا مختاری فر

ریحانه رضوی زاده

محمد عباس نژاد فرد

حسین توحیدی فرد

مهدی حاتمی

رسول جعفری

سعیده ابراهیمی

فاطمه صابری

بخش داستان کوتاه:

معصومه امینی رتبه اول

روح‌اله داتلی‌بیگی را به دوم

مرتضی رویت‌وند رتبه دوم

نرگس تقیه رتبه سوم

مهدی معتمدی نسب رتبه سوم

بخش فن بیان:

ندا درآمد رتبه اول

مهری سادات مشعشع رتبه دوم

سمانه مددی رتبه سوم

فاطمه مقدسی رتبه سوم

