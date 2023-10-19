به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی ششمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان شامگاه پنج شنبه در اصفهان برگزار شد و ریحانه شهبازی از اصفهان با عنوان «قامتی کوتاه با قدم‌های بلند برای اعتلای تئاتر و طنز اصفهان» مقام سوم بخش مصاحبه را کسب کرد.

منتخبان سایر بخش‌ها به شرح زیر است؛

بخش طنز:

مرتضی رویت‌وند رتبه دوم

اعظم نیازمند رتبه دوم

معصومه قنبری رتبه سوم

بخش دلنوشته :

اعظم نیازمند رتبه اول

علی اصغر محمدپور رتبه دوم

فاطمه سامی رتبه سوم

بخش اینفوگرافی:

سید علیرضا قاضی رتبه اول

پگاه گودرزی رتبه دوم

پژواک بهرامی رتبه سوم

بخش گزارش تصویری:

امید شفیعه رتبه اول

سیده پروین امامی رتبه دوم

سیده حکیمه موسوی رتبه دوم

اسماً جابری رتبه سوم

فاطمه محمدی رتبه سوم

علی صمدی جوان رتبه سوم

بخش کلیپ:

مهدی حاتمی رتبه اول

ریحانه قاسمی رتبه اول

پرهام تدین رتبه دوم

محمد حسین ذوالفقاری رتبه دوم

میلاد عزیزیان راد رتبه سوم

مژگان گشایی رتبه سوم

بخش کاریکاتور:

ژاله یوسفی نژاد رتبه اول

مصطفی ستاریان رتبه دوم

یلدا هاشمی نژاد رتبه سوم

بخش گزارش مکتوب:

الهام مهدیزاده رتبه اول

لیلا شوقی رتبه دوم

آمنه سپهر رتبه سوم

بخش مصاحبه:

سمانه ملأ زینلی رتبه اول

ربابه محمدزاده رتبه دوم

ریحانه شهبازی رتبه سوم

مریم دره شیری رتبه سوم

بخش تیتر:

دریا قدرتی پور رتبه دوم

فاطمه کاویانی رتبه دوم

آزاده خرم رتبه سوم

بخش مقاله اجتماعی:

رؤیا بابایی رتبه اول

علی اکبر تیموری رتبه دوم

محمد امین خوش نیت رتبه دوم

رضا شاه حسینی رتبه سوم

تقدیر از بخش عکس:

احمدرضا مختاری فر

ریحانه رضوی زاده

محمد عباس نژاد فرد

حسین توحیدی فرد

مهدی حاتمی

رسول جعفری

سعیده ابراهیمی

فاطمه صابری

بخش داستان کوتاه:

معصومه امینی رتبه اول

روح‌اله داتلی‌بیگی را به دوم

مرتضی رویت‌وند رتبه دوم

نرگس تقیه رتبه سوم

مهدی معتمدی نسب رتبه سوم

بخش فن بیان:

ندا درآمد رتبه اول

مهری سادات مشعشع رتبه دوم

سمانه مددی رتبه سوم

فاطمه مقدسی رتبه سوم