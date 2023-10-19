به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی ششمین جشنواره ملی رسانهای معلولان شامگاه پنج شنبه در اصفهان برگزار شد و ریحانه شهبازی از اصفهان با عنوان «قامتی کوتاه با قدمهای بلند برای اعتلای تئاتر و طنز اصفهان» مقام سوم بخش مصاحبه را کسب کرد.
منتخبان سایر بخشها به شرح زیر است؛
بخش طنز:
مرتضی رویتوند رتبه دوم
اعظم نیازمند رتبه دوم
معصومه قنبری رتبه سوم
بخش دلنوشته:
اعظم نیازمند رتبه اول
علی اصغر محمدپور رتبه دوم
فاطمه سامی رتبه سوم
بخش اینفوگرافی:
سید علیرضا قاضی رتبه اول
پگاه گودرزی رتبه دوم
پژواک بهرامی رتبه سوم
بخش گزارش تصویری:
امید شفیعه رتبه اول
سیده پروین امامی رتبه دوم
سیده حکیمه موسوی رتبه دوم
اسماً جابری رتبه سوم
فاطمه محمدی رتبه سوم
علی صمدی جوان رتبه سوم
بخش کلیپ:
مهدی حاتمی رتبه اول
ریحانه قاسمی رتبه اول
پرهام تدین رتبه دوم
محمد حسین ذوالفقاری رتبه دوم
میلاد عزیزیان راد رتبه سوم
مژگان گشایی رتبه سوم
بخش کاریکاتور:
ژاله یوسفی نژاد رتبه اول
مصطفی ستاریان رتبه دوم
یلدا هاشمی نژاد رتبه سوم
بخش گزارش مکتوب:
الهام مهدیزاده رتبه اول
لیلا شوقی رتبه دوم
آمنه سپهر رتبه سوم
بخش مصاحبه:
سمانه ملأ زینلی رتبه اول
ربابه محمدزاده رتبه دوم
ریحانه شهبازی رتبه سوم
مریم دره شیری رتبه سوم
بخش تیتر:
دریا قدرتی پور رتبه دوم
فاطمه کاویانی رتبه دوم
آزاده خرم رتبه سوم
بخش مقاله اجتماعی:
رؤیا بابایی رتبه اول
علی اکبر تیموری رتبه دوم
محمد امین خوش نیت رتبه دوم
رضا شاه حسینی رتبه سوم
تقدیر از بخش عکس:
احمدرضا مختاری فر
ریحانه رضوی زاده
محمد عباس نژاد فرد
حسین توحیدی فرد
مهدی حاتمی
رسول جعفری
سعیده ابراهیمی
فاطمه صابری
بخش داستان کوتاه:
معصومه امینی رتبه اول
روحاله داتلیبیگی را به دوم
مرتضی رویتوند رتبه دوم
نرگس تقیه رتبه سوم
مهدی معتمدی نسب رتبه سوم
بخش فن بیان:
ندا درآمد رتبه اول
مهری سادات مشعشع رتبه دوم
سمانه مددی رتبه سوم
فاطمه مقدسی رتبه سوم
