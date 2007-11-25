به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه کارولینا، پنجمین همایش مطالعات اسلامی فارغ التحصیلان در تاریخ 5 و 6 آوریل از سوی دانشگاه های دوک و کارولینای شمالی برگزار می شود.

این همایش از تمام فارغ التحصیلان دانشگاه های دنیا خواست تا مقالات خود را در مورد موضوعاتی با محوریت اسلام (اعم از تاریخی، کلامی، اخلاقی و...) به دبیرخانه همایش واقع در سایت دانشگاه دوک ارسال کنند.

در اطلاعیه این همایش آمده است: از کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف فلسفه، ادبیات، مردم شناسی، فقه و دین و مطالعت فرهنگی دعوت می شود تا مقالات خود را درخصوص موضوعات زیر به دبیرخانه این همایش ارسال کنند: "تحلیل جامعه شناختی و سیاسی جنسیتهای مرد و زن در اسلام"، "جایگاه نژادی و طبقاتی انسان در اسلام"، "تحلیل متون ادبی اسلامی"، "پاکی و خلوص انسان"، "فرهنگ، جامعه و تاریخ مسلمانان"، "تصویر ذهنی نسبت به دیگران" و "رویکردهای اسلامی در ادبیات، فیلم و رسانه ها".