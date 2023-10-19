مشکلات چندین ساله مردم روستای قهساره اردستان برطرف خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در بازدید ۱۲ ساعته مدیرکل بنیاد مسکن استان همراه با برخی مسؤولان شهرستانی از روستاهای شهرستان از جمله روستاهای کهنگ، نیسیان، قهساره و غیره مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف مربوط به مسکن بررسی شد.

وی افزود: مشکلات مردم مربوط به ساخت مسکن در روستای امیران پیگیری شد و مطالبات مربوط به موضوع آسفالت معابر در روستای رحمت‌آباد نیز پیگیری و بررسی خواهد شد.

فرماندار اردستان تصریح کرد: در روستای نهوج اردستان پس از سیلی که رخ داد، تعدادی منازل تخریب و برخی نیز ناایمن شده که در راستای پیگیری و بررسی این موضوع، جلسه‌ای با حضور بخشداری مرکزی، دهیاری و بنیاد مسکن برگزار خواهد شد.

احمدی‌طبا خاطرنشان کرد: مردم روستای قهساره در خصوص اراضی این روستا مشکلاتی داشتند که چندین سال بود پیگیری نشده بود بنابراین این مشکلات با دستورات مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: مشکل مردم روستای سرهنگچه در خصوص زمین‌های آنان که قول مساعدت و پیگیری داده شده و در پایان بازدید نیز جلسه‌ای با حضور برخی مدیران شهرستانی در فرمانداری برگزار شد که در این جلسه نیز مسائل و مشکلات مربوط به بحث بنیاد مسکن و زمین بررسی و پیگیری شد.