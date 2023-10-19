به گزارش خبرنگار زنان خبرگزاری مهر انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اختتامیه همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب و کارهای کوچک» با اشاره به حرکت مثبت کتابخانه‌ها در پرداختن به موضوع کسب و کار گفت: به آموزش فرهنگ واقعی کار در جامعه نیاز داریم و این مهم از مسیر کتاب و کتابخانه میسر می‌شود.

وی حوادث اخیر را اوج جنایت بی‌حساب و غیر قابل توصیف برشمرد و گفت: آیا بشر می‌تواند به این حد از رذالت و حضیض دچار شود و دست به چنین جنایات هولناک و نسل کشی بزند؟

خزعلی گفت: شاهد بودیم برای حقوق زنی به صورت غیرمستند چه کردند، اکنون برای زنانی و کودکانی که اکثریت کشتگان و مجروحان غزه را تشکیل می‌دهند، صدای پرطلبان و بانیان حقوق بشر بلند نیست.

معاون رئیس جمهور در ادامه به حرکت مثبت کتابخانه‌ها در پرداختن به موضوع کسب و کار اشاره و عنوان کرد: تشکر می‌کنم از این نهضتی که برای آوردن کتاب ودانش به میدان و برای استفاده از آن در حیطه‌های کاربردی و رفع خلاءهای زندگی و برای بسط کتابخوانی در جامعه و بهره مندی خانواده‌ها ایجاد شده است و ما نیاز داریم که در کسب و کارهایمان از علم بهره بگیریم حرکت‌های دانش بنیان را رواج دهیم.

خزعلی گفت: باید کسب و کار خود را با مهارت کافی و در مرزهای دانش حرکت دهیم، این همراه با کسب و کار است. نیاز داریم بازار را بشناسیم و چگونگی و کجایی ارائه محصول و کیفیت محصول را بیاموزیم و در این مسیر نیز به کتاب و کتابخانه و نقش مهمی که کتابخانه می‌تواند در این مسیر داشته باشد، نیاز است بنابراین ما به دانش و مهارت هم در بخش پیشینی هم پسینی و هم همراه و همگام با کسب و کار نیاز داریم.

وی ادامه داد: کشور ما با کاهش جمعیت مواجه است و به تله جمعیتی نزدیک می‌شویم. این مشکل جدی که بسیاری از کشورهای دیگر با آن مواجه شده و نتوانستند از آن خارج شوند و ما در مرز آن قرار گرفتیم. کاهش جمعیت ما با کشور ترکیه بسیار ترکیه است؛ هر ۲ کشور به عدد ۱.۶ رسیده و اخطار جمعیتی داده و برنامه‌های افزایش جمعیت را دنبال می‌کنند. هرچند ما یک مزیت داریم و آن روستاهای ماست؛ جمعیت روستایی ما ۲۵ درصد است و ترکیه ۵ درصد، اما متأسفانه این در حال کاهش است.

به گفته خزعلی کتابخانه‌های عمومی نقش مهمی در حفظ روستاها، آگاهی دهی، مهارت‌آموزی برای کار و پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و ماندگاری روستاها دارند و علم و دانش همراه با پشتیبانی‌های کسب‌وکار که موجب قوت روستا می‌شود، را ارائه می‌دهند.

وی افزود: زنان نقش مهمی در جوامع روستایی دارند و اکثریت اقتصاد روستایی و عشایر توسط زنان اداره می‌شود؛ همانگونه که بانوان سهم مهمی در اداره کتابخانه‌های عمومی دارند. بنا به گفته دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۶۰ درصد کتابخانه‌های عمومی را بانوان اداره می‌کنند.

به گفته خزعلی به برکت انقلاب اسلامی در همه روستاها و جمعیت عشایری ایران سواد رواج دارد و از این موقعیت باید به خوبی استفاده کرد. نقش کتابخانه‌ها در این زمینه بسیار ارزنده است.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: همچنین در زمینه بازماندگی از تحصیل کتابخانه‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند. اگر مدارس سیار و صوتی و تصویری را به روستاها و مناطق عشایری ببریم و در کنار کتابخانه‌های روستایی قرار دهیم، بازمانده از تحصیل نخواهیم داشت.