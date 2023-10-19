به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی، شامگاه پنجشنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان گلستان با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی هر روز افسرده‌تر می‌شوند، اظهار کرد: سال گذشته در کشور ۲۹ بانک مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه خسارتی که از دولت به تولید کنندگان وارد می‌شود از جمله قطعی گاز، چه اقدامی در مقابل انجام می‌شود، افزود: تولیدکنندگان استان ضعیف هستند و اگر تاکنون در این حد باقی ماندند همت کرده‌اند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا گفت: باتوجه به اینکه گلستان دومین تولید کننده گوشت مرغ در کشور است، نباید وضعیت تولید کنندگان ما به این شکل باشد که برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه جلسات متعددی تشکیل شد اما تا کنون مشکلات پیش رو رفع نشده است.

سنگدوینی اظهار کرد: بانک‌های دولتی تنها به اطرافیان خود تسهیلات ارائه می‌دهند اما در مقابل تولید کنندگان هیچ انعطافی ندارند.

وی یادآور شد: بانک‌ها هیچ توجهی ندارند و حرف جایی را گوش نمی‌دهند در حالی که باید وارد میدان شوند تا اتفاقات بزرگی برای مردم و این استان رقم بخورد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا اظهار کرد: بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند و دست تولید کنندگان را بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مردم به سیستم بانکی اطمینان ندارند و اسکناس دلار را در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند.