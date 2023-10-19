آغاز ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت هشت صبح امروز ۲۷ مهر ماه به مدت یک هفته فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شده است.
وی افزود: قطعی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز تا سه آبان ماه از ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت نام کد رهگیری دریافت کردهاند باید برای اعلام داوطلبی به درگاه اینترنتی www.keshvar.moi.ir مراجعه کرده و با تکمیل اطلاعات مربوطه ثبت نام خود را کامل کنند.
شعبانی بیان کرد: داوطلبان با مراجعه با یکی از بانکها باید یک شماره حساب را در سامانه اعلام کنند تا اجازه نظارت را به ستاد انتخابات برای نظارت و بازرسی بدهند.
وی خاطر نشان کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند اطلاعات درج شده در سامانه وزارت کشور غیر قابل ویرایش است و مدت زمان ثبت نام نیز تکمیل نخواهد شد.
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