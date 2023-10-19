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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۳

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خبر داد؛

آغاز ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه

آغاز ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از آغاز ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه به مدت یک هفته خبر داد.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت هشت صبح امروز ۲۷ مهر ماه به مدت یک هفته فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شده است.

وی افزود: قطعی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز تا سه آبان ماه از ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر انجام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت نام کد رهگیری دریافت کرده‌اند باید برای اعلام داوطلبی به درگاه اینترنتی www.keshvar.moi.ir مراجعه کرده و با تکمیل اطلاعات مربوطه ثبت نام خود را کامل کنند.

شعبانی بیان کرد: داوطلبان با مراجعه با یکی از بانک‌ها باید یک شماره حساب را در سامانه اعلام کنند تا اجازه نظارت را به ستاد انتخابات برای نظارت و بازرسی بدهند.

وی خاطر نشان کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند اطلاعات درج شده در سامانه وزارت کشور غیر قابل ویرایش است و مدت زمان ثبت نام نیز تکمیل نخواهد شد.

کد مطلب 5916507

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