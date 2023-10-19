به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور امشب در پایان سفر یک روزه به استان یزد و در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، از تلاش این سازمان برای خدمات‌رسانی بیشتر به مردم با تخصیص اعتبار مورد نیاز استان‌ها خبر داد و گفت: خوشبختانه امروز در جریان افتتاح و بازدید از طرح‌های استان از مدیریت جهادی در استان یزد بسیار خرسند شدیم.

وی با بیان اینکه حتماً انجام ماموریت‌های استان‌ها به تامین منابع مالی باز می‌گردد، اظهار کرد: تلاش داریم از ظرفیت‌های موجود برای کمک به استان‌ها بهره گیریم.

منظور با تاکید بر اینکه امروز استان یزد به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده است، عنوان کرد: البته منابع مالی کشور با محدودیت‌هایی همراه است که پاسخگوی حجم بالای نیازهای کشور نیست ولی در عین حال اعتقاد داریم با طرح‌های مشارکتی و جلب مشارکت بانک‌ها، خیرین و بخش غیردولتی می‎‌توان بسیاری از طرح‌ها را تسریع کرد لذا باید این رویکرد را با اولویت دنبال کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه به ظرفیت‌های قانونی موجود نیز اشاره و عنوان کرد: با جلب منابع بانکی می‌توان علاوه بر تسریع برخی از طرح‌ها، فرصتی خرید تا در آینده این کمبودها را جبران کنیم.

تاخیر در اجرای طرح‌ها هزینه اجرا را افزایش می دهد

وی به اهمیت سرعت بخشیدن در اجرای طرح‌ها تاکید کرد و گفت: تاخیر در اجرای طرح‌ها علاوه بر ناامیدی مردم، هزینه اجرای طرح‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی از طرح‌های کشورمان دارای عمری با بیش از دو دهه هستند و کمتر طرحی را داریم که زیر پنج سال اجرایی شود، گفت: این موضوع برای مردم حوصله‌بر است لذا باید در طرح‌ها، اولویت‌گذاری را مدنظر قرار دهیم و کمتر طرح‌های جدید را شروع کنیم و بیشتر به تکمیل و افتتاح طرح‌های نیمه تمام بپردازیم.

منظور در ادامه بیان کرد: طرح‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد باید بیشتر مورد اهتمام باشد و در سازمان برنامه و بودجه نیز آمادگی داریم که منابع بیشتر برای تکمیل آنها تزریق کنیم.

وی در مورد طرح‌های نیمه تمام حوزه راه استان نیز اظهار کرد: متاسفانه پرونده‌های زیادی در حوزه راه‌ها در سطح کشور داریم و به نظر می‌رسد حجم ریالی طرح‌های ناتمام در حوزه ریلی و راه کشور حداقل حدود ۲۰۰ همت باشد.

منظور با بیان اینکه تاکنون برای برخی طرح‌های راهسازی استان تخصیص‌هایی داشته‌‎ایم، افزود: امیدواریم روند تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد و تا پایان سال بالغ بر ۳۰۰ همت در سطح کشور به این منظور توزیع شود.

طرح‌های خیرساز به اعتبارات دولتی متصل نشود

وی با اشاره به طرح‌های نیمه تمام حوزه سلامت در استان نیز گفت: باید تلاش شود خیرین طرح‌ها را به طور کامل دنبال کنند و طرح‌های خیرساز به اعتبارات دولتی متصل نکنیم تا موجب ناامیدی و نارضایتی خیرین و مردم نشود.

معاون رییس جمهور در مورد تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌های استان قول مساعد داد و افزود: در حال مذاکره برای حذف سقف حقوق اساتید دانشگاه‌ها هستیم.

منظور از پیگیری تامین اعتبار طرح‌ها و مسائل انتظامی و امنیتی استان خبر داد و در مورد طرح‌های نیمه تمام ورزشی استان از جمله ورزشگاه بزرگ یزد نیز قول پیگیری داد.

وی در بخشی از سخنانش به درآمدهای محدود دولت اشاره و تاکید کرد: باید علاوه بر بهره‌وری در هزینه‌ها، باید با افزایش تعرفه خدمات و مولدسازی دارایی‌ها، در جهت پیشرفت کشور گام برداریم.

منظور در پایان نیز بر اهتمام بیشتر استان‌ها بر مولدسازی دارایی‌های دولت برای تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام استان‌ها تاکید کرد و گفت: برای سال آینده نیز سهمیه‌ای را در این باره به استان‌ها اختصاص خواهیم داد و تلاش داریم که برخی اختیارات در این حوزه را به استان‌ها تفویض کنیم.