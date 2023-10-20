رفع تصرف ۱۵ هکتار از اراضی ملی شفت

عبدالله فکری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حفظ انفال و عرصه‌های ملی به مساحت ۱۵ هکتار از اراضی ملی طی ۶ ماهه نخست سال در شفت رفع تصرف شد.‌

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این مقدار اراضی ملی را ۲۱۰ میلیارد تومان برآورد کردند، افزود: اراضی ملی و دولتی جز انفال و متعلق به بیت المال مردم است.

فکری ادامه داد: در همین راستا اداره منابع طبیعی با برگزاری گشت‌های مستمر نظارت کامل بر حفظ و حراست اراضی ملی را به عمل آورده است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

رئیس منابع طبیعی شفت اضافه کرد: حفاظت از منابع طبیعی، یک از عوامل توسعه کشورها محسوب می‌شود عدم توجه به این موضوع صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد آورد.

فکری تصریح کرد: ساخت و ساز و تصرف در هر نقطه‌ای از شهرستان که سند مالکیت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری صادر شده باشد جزو اراضی ملی بوده و تصرف و تخلف محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی ملی مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

فکری همچنین به بارش باران طی این مدت وقوع رانش و سیل در روستاهای ویسرود و چناررودخان و احتمال وقوع سیل در این مناطق اشاره کرد و گفت: با حضور معاون دفتر مهندسی مطالعات و همکاران گروه سیل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رئیس اداره مهندسی و همکاران مربوطه و معاون اداره منابع طبیعی شهرستان شفت از نقاط بحرانی بازدید میدانی و جلسه‌ای در خصوص تثبیت نقاط مذکور برگزار شد.