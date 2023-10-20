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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان: می توانیم جبران کنیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان: می توانیم جبران کنیم

آزاده معینی ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان در ادامه با دو پیروزی خوب بتواند به جدول مسابقات بازگردد و شانس کسب مدال را حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، آزاده معینی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان بعد از بازی مقابل تایلند که با شکست ۴۹_۴۷ ایران همراه بود، اطهار داشت : از لحاظ برنامه‌ی مسابقات با قرعه ی بدی مواجه شدیم و بعد از رویارویی با ژاپن در یک دیدار سنگین نتوانستیم به خوبی ریکاوری کنیم و در مصاف با تایلند آن کارهای مورد نظر به خوبی انجام نشد و بعضی دقایق به دلیل اینکه تایلند از گذشته حریف سنتی بسکتبال بانوان بوده، با استرس بازی کردیم .

او ادامه داد: نیمه اول دو بازیکن اصلی ما سه و چهار خطا شدند و نتوانستم به خوبی از آنها استفاده کنم و از بازیکنان جوان تر استفاده کردیم .در نیمه دوم به مراتب بازی بهتر شد و هر کوارتر نسبت به کوارتر قبلی بازی بهتری به نمایش گذاشتیم و توانستیم اختلاف زیاد بوجود آمده را جبران کنیم .

سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان در پایان گفت: تیم ما در یک سال اخیر در اردو بوده و از لحاظ آمادگی در شرایط خوبی قرار دارند، امیدوارم دو بازی پیش رو که نسبت به بازی های قبلی راحت تر هستند را با ریکاوری خوب ببریم که با این شرایط مجددا در دیدار رده بندی مقابل تایلند قرار خواهیم گرفت و فرصت جبران و کسب مدال همچنان وجود دارد.

کد مطلب 5916660

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