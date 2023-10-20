کشف ۶ تن برنج خارج از شبکه توزیع در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان ایلام حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: طی هماهنگی با مرجع قضائی مأموران انتظامی در بازرسی از این کامیون، مقدار ۶ هزار و ۱۶۰ کیلو برنج به صورت قاچاق و فاقد هر گونه مجوز قانونی را کشف کردند.

سرهنگ حیدری زاد با بیان اینکه ارزش برنج کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: راننده کامیون به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و همچنین پیشگیری از احتکار اقلام مورد نیاز توسط سودجویان، بلافاصله موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.