ورزشکاران مدافعان فرهنگ ایرانی و اسلامی باشند

حجتالاسلام محمود کارگر در حاشیه دیدار با ورزشکاران در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تربیت بدنی اظهار داشت: توجه به ورزش و ورزشکاران باید به گونهای باشد که مدام خبر قهرمانی و موفقیت جوانان ورزشکار خارگ را بشنویم.
وی افزود: یکی از ویژگیهای شهدای ورزشکاران توجه به تهذیب نفس و تقویت روحیه پهلوانی در کنار قهرمانی است.
امام جمعه خارگ با اشاره به تقویت روحیه جوانمردی تصریح کرد: درس امروز شهدا این است که روحیه پهلوانی را در کنار قهرمانی ببینیم که این سیره شهدای بزرگی مانند حاج قاسم سلیمانی که در وصیت به دخترشان دارند.
حجت الاسلام کارگر گفت: ورزشکار پهلوان کسی که فرهنگ غنی خود را در مجامع بینالمللی ابراز میکند. گاهی با رقابت نکردن با نمایندگان رژیم صهیونیستی، گاهی با چادر روی سکو رفتن، گاهی با خواندن سرود ملی و اعتلای نام امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان مسابقات نقش آفرینی میکند.
نظر شما