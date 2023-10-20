افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همچنان پرداختی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پایین است و ما سعی می‌کنیم به نسبت تورم افزایش جدیدی را برای گروه‌های هدف مورد نظر در نظر بگیریم.

وی در مورد افزایش حقوق کارگران و کارکنان نیز تصریح کرد: اگر دولت به تناسب شرایط تورمی برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران در نظر بگیرد، مجلس آمادگی همراهی در این زمینه را دارد ولی ما منتظر اقدام دولت در این زمینه هستیم تا ترمیم حقوق کارکنان و کارگران انجام شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه کارگری در شرایط کنونی با توجه به تورم موجود تحت شدیدترین تنگنای معیشتی است و امیدواریم دولت برنامه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران و یا پرداختی کمک معیشتی به آنها در نظر بگیرد.

اسماعیلی افزود: در برنامه هفتم توسعه کف و سقف پرداخت حقوق برای کارکنان به ویژه شاغلان شرکت‌های دولتی، و نیمه‌دولتی و خصولتی در نظر گرفته شده تا جلوی پرداختی حقوق نجومی گرفته شود.

وی با اذعان به برخی بی عدالتی‌ها در پرداخت حقوق کارکنان در ادارات و شرکت‌های مختلف خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا پرداختی‌های نامتعارف را از میان برداشته و عدالت در پرداخت‌ها را در حق وسع و توان مورد توجه قرار دهیم.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ساماندهی کارکنان مقدمه‌ای بر پرداخت حقوق عادلانه است و ما باید در قدم اول ساماندهی کارکنان را به عنوان یک اولویت اصلی مد نظر قرار دهیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان ۲ بار در مجلس تصویب شد اما با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شده و ما در هفته آینده جلسه فوق العاده‌ای را برگزار و نسبت به رفع ایرادات اقدام می‌کنیم تا ۸۰ درصد ایرادات برطرف و پیشنهاد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه نرسد، تلاشمان بر این است تا در برنامه هفتم توسعه ساماندهی کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی از الحاق طرح پیشنهادی مجلس با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به برنامه هفتم توسعه خبر داد و تصریح کرد: دولت این همسان‌سازی را لحاظ نکرده بود اما نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی همسان‌سازی حقوق انجام شود تا بازنشستگان از ۹۰ درصد پرداختی شاغلان بهره‌مند شوند.

وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت: در این زمینه به تناسب تورم سعی می‌شود تا پرداختی‌ها بهبود یابد.

اسماعیلی از تبدیل وضعیت ۱۲۷ هزار ایثارگر خبر داد و افزود: در برنامه هفتم توسعه بر ادامه روند تبدیل وضعیت ایثارگران تاکید شده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد و ادامه داد: ۴۷ میلیون ایرانی تحت پوشش نهادهای مرتبط با کمیسیون اجتماعی هستند و ما سعی می‌کنیم در کمیسیون مشکلات و دغدغه‌های آنها را به صورت جدی پیگیری کنیم.