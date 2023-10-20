کانون های مساجد بستر ساز تجلی تقوا در زیست انسانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم، ضمن تقدیر از تمام فعالیتهای صورت گرفته در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، اثربخشی فعالیتها را در گرو رضایت الهی دانست و اظهار داشت: کار فرهنگی کاری است که جامعه را به تقویت بنیه دینی، معرفتی و اخلاقی نزدیک میسازد؛ کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از برجستهترین بسترهای مسیر تجلی تقوا در تمام فرایندهای زیست انسانی هستند.
وی با تأکید بر اینکه اتفاقی که در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد میافتد، همان عینیت دعای الهم وفقنا و لا تحب و لا ترضی است، خاطرنشان ساخت: اساس رویکردهای کانونهای فرهنگی و هنری مساحد در مسیر کسب رضایت الهی در تمام فرایندهای فرهنگی و هنری و تجلی فرهنگ دینی از بستر مسجد است.
وی با بیان اینکه متخصصانی که در کانونها فرهنگی و هنری مساجد تربیت میشوند، باید از رویه دینی قوی و مستحکمی برخوردار باشند، تصریح کرد: فعالان حوزه فرهنگ دینی باید عاشقانه پای آرمان الهی ایستادگی نمایند؛ امیدواریم روزی شاهد تاسیس شعبهای از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سرزمین فلسطین باشیم.
وی ایجاد و تقویت روحیه همدلی، مهربانی در بستر فرهنگ دینی را از رسالتهای کنون فرهنگی و هنری مساحد دانست و اذعان داشت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با مسلح شدن به ابزار روز بتوانند اتفاقات بزرگی را رقم بزنند.
بهره گیری از ابزارهای نوین در تقویت روحیه ایمانی جامعه
حجت الاسلام والمسلمین روح الله رهبری دستیار ویژه و مشاور رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور نیز در این مراسم، ضمن تقدیر از تمام رویکردهای ارزشمند فعالان جهادی در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، برپایی نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استان قم را سرآغازی برای ارائه دستاوردهای فعالان فرهنگی دانست.
وی در ادامه ضمن اشاره به آثار ارزشمند بهره گیری از ابزارهای نوین در تقویت روحیه ایمانی جامعه تصریح کرد: تبلیغ و نشان دادن فرصتهای بزرگ حضور در مسجد برای مخاطبان از جایگاه والایی برخودار است.
دستیار ویژه و مشاور رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور حضور جوانان و نوجوانان در بستر مسجد و فعال سازی ظرفیتها و جهت دهی درست به استعدادها را از رسالتهای مهم کانونهای فرهنگی و هنری مساحد دانست و گفت: جذب نوجوانان و حوانان در مسجد تراز اسلامی در پویایی فرهنگ دینی و شکوفاسازی قابلیتها و استعدادها بسیار موثر خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین رهبری در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساحد همواره در مسیر آبادانی مسجد که خانه خداست، قدم برداشته این مهم را در مسیر آبادانی و ساخت اجتماع مومنانه دنبال میکند.
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