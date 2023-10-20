به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبههای عبادی سیاسی جمعه در مصلای بیت المقدس اراک اظهار داشت: ملتهای مسلمان و تمام انسانهای آزادیخواه عالم وظیفه دارند در حد توان از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند چرا که دشمنان برای دستیابی به اهداف شوم خود از هیچ کوششی دریغ نمیکنند.
وی تاکید کرد: چنانچه رژیم صهیونیستی بخواهد غزه را به شهر سوخته تبدیل کنند، نباید کشورهای مسلمان تحمل کنند و جوانان غیرتمند نیز باید تدبیر حکیمانه کنند و یاریگر این ملت مظلوم باشند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بسیاری از جریانهای انحرافی با ایجاد شبکههای مجازی و غیرمجازی در دفاع از صهیونیستها خبرها را به نفع خود خبرسازی میکنند اما ملتهای مسلمان هوشیار هستند و اجازه نمیدهند دشمنان به نقشههای شوم خود دست یابند.
آیت الله دری نجف آبادی عنوان کرد: برگزاری پیش کنگره یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری در روز گذشته اقدام ارزشمندی بود که امید است برگزاری این کنگرهها تداوم داشته باشد و آثار اقدامات ارزنده تاریخ ۲۰۰ گذشته که از سوی شخصیتهای بزرگ دینی و علمی در ادوار مختلف انجام شده را بتوان احیا کرد.
وی افزود: تحول ایجاد شده توسط شیخ عبدالکریم حائری عنایت الهی بوده و وجود مصلی، مدرسه سپهداری، بیمارستان خیرساز آیت الله خوانساری و پنج هزار طلبه خواهر در استان مرکزی از آثار برکات این عالم بزرگ است.
خطیب جمعه اراک ادامه داد؛ اگر فلسطین، سپاه و ارتش زنده است به واسطه وجود ارزشمند شخصیتهای بزرگ دینی و علنی و در رأس آن سکاندار این کشتی با عظمت امام راحل و رهبر معظم انقلاب به عنوان ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی است.
آیت الله دری، توزیع ۲۳۰ جهیزیه همزمان با برگزاری کنگره شیخ عبدالکریم حائری در روز گذشته را از افتخارات مردم استان عنوان کرد و گفت: انتظار است شرکتهای دانش بنیان به عنوان موتور محرکه کشور در راستای پیشرفت علمی، تکنولوژی، خودکفایی و هوش مصنوعی تمام ظرفیت خود را بکار گیرند.
وی با اشاره به گرامیداشت روز کارشناس نیز گفت: انتظار است کارشناسان دستگاه قضا اقدامات را به صورت حکیمانه انجام دهند و در تحقق عدالت و عدالت محوری در تمام حوزهها از هیچ کوششی دریغ نکنند.
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