به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان اقلید با محکوم کردن جنایات رژیم منحوس اسراییل علیه فلسطینیان بی دفاع در نوار غزه بیان داشت: اراده خدا امروز در حال تحقق عینی است؛ چرا که مقاومت فلسطین در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده که شکستی غیرقابل ترمیم را به رژیم اشغالگر قدس واردکرد.

وی دلایل غیرقابل ترمیم بودن شکست صهیونیست‌ها را اصول چهارگانه دکترین نظامی رژیم صهیونیستی دانست و عنوان کرد: این دلایل شامل بازدارندگی، هشدار، انتقال قلمرو جنگ به زمین دشمن و دفاع همه‌جانبه از صهیونیست‌هاست که از بین رفت.

خطیب جمعه اقلید ابراز کرد: این‌که حماس در فلسطین توانسته بیش از هزار رزمنده را از تور و از میان سامانه شنود اطلاعاتی و شبکه‌های گسترده جاسوسی عبور دهد و دستگاه اطلاعاتی رژیم غاصب نتوانسته حتی یک سرنخ کوچک از این عملیات را کشف کند، این چیزی جز نصرت الهی نیست.

گشول با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس در عملیات اخیر فلسطینیان چهار عنصر دکترین نظامی خود را از دست داده است، تاکید کرد: آمریکایی‌ها بعد از عملیات طوفان الاقصی در حال احیا و تنفس مصنوعی به رژیم هستند و می‌خواهند با قتل‌عام فلسطینی‌ها موازنه روانی شکست‌خورده را برگردانند؛ ولی چنین چیزی ممکن نیست و این شکست قابل جبران نخواهد بود.