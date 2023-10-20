تاریخ پرافتخار لرستان در دوران انقلاب و دفاع مقدس تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی، ایمان و عمل صالح و با اشاره به برگزاری کنگره بزرگ شش هزار و ۵۵۵ شهید استان لرستان، اظهار داشت: این کنگره در ششم آبان‌ماه، بعد از سه سال برنامه‌ریزی در استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طول این سه سال حدود هزار و ۸۰۰ یادواره شهدا و همایش در سطح استان برگزار شده است، عنوان کرد: این کنگره انعکاس ملی دارد، پیشینه علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، دینی، مبارزاتی و جهادی مردم لرستان به ایران اسلامی معرفی خواهد شد، جهانیان باتوجه‌به ارتباطی که رسانه‌ها دارند، از این پیشینه اطلاعات بیشتری پیدا خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: مبارزات قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و رشادتی که عموم مردم و رزمندگان لرستان به عمل آوردند، شهدای مدافع امنیت، حرم و سلامت تبیین و بیان شده است، چهار همایش بزرگ در این سه هفته گذشته با نام شهدای روحانی، شهدای عشایر و شهدای زن و جاویدالاثر در استان برگزار شده و هفته آینده نیز همایش شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را خواهیم داشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم این قطعه درخشان از تاریخ پرافتخار لرستان را به شیوه‌های گوناگون حفظ و نشان دهیم، افزود: این امر در قالب همایش‌ها، یادواره‌ها، کنگره‌های بزرگ، هنر فاخر، سرود، کتاب، نمایشگاه، نرم‌افزار، نماهنگ، فیلم، مستند و… باید حفظ و گسترش پیدا کند.

وی با بیان اینکه کارهایی که در این مدت انجام شده، متفاوت از گذشته است، تصریح کرد: نتیجه این کارها اقتدار ملی که به دنبال آن پیشرفت در همه عرصه‌ها بوده برای ما به وجود می‌آورد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اینکه شهیدان، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های آنها برای ما اقتدار ملی به وجود آوردند و پیشرفت بدون اقتدار ملی امکان ندارد، گفت: از شورای سیاست‌گذاری کنگره بزرگ شش هزار و ۵۵۵ شهید لرستان، ستاد کنگره شهدا، سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، کمیته‌های ۲۲ گانه، هیئت‌های اندیشه‌ورز و همه کسانی که دراین‌رابطه کمک کرده‌اند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی که ثواب زیارت آن برابر با زیارت امام حسین (ع) است و همچنین با اشاره به ولادت امام حسن عسکری و وفات و رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، افزود: انتظار می‌رود که حرمت و احترام این روز رعایت شود، ما مرهون حضرت فاطمه معصومه (س) و علی ابن موسی‌الرضا (ع) هستیم.

وی با اشاره به مناسبت اعتراض امام راحل به پذیرش کاپیتولاسیون، عنوان کرد: کاپیتولاسیون به معنای این بود که هر جرمی که افسران و سربازان آمریکایی انجام دهند، قاضی آنها باید آمریکایی باشد و در آمریکا محاکمه شود که امام دراین‌رابطه در سال ۴۳ فرمودند که استقلال مملکت ما را فروختند. در خیابان‌ها پرچم عزا بزنید، بر سر در خانه‌ها چادرسیاه بزنید؛ چون اینها استقلال مملکت ما را با این لایحه فروختند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بین داشت: در این راستا در ۱۳ آبان به منزل امام حمله کردند و امام را به ترکیه تبعید کردند، گرچه این تبعید کام ملت ایران تلخ و سختی‌ها و دشواری‌هایی را برای امام راحل و منسوبین و وفاداران به راه امام و شاگردانش به وجود آورد، اما این سختی‌ها پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ را در پی داشت، باید تاریخ را به نسل نوجوان و جوان منتقل کرد.