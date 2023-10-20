وضعیت نامطلوب آب در عسلویه/ وزارت نفت به مسئولیت خود عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبههای نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: مردم سه گروه هستند؛ گروه اول پرهیزگاران که اسلام با تمام ابعاد و مبادی آن را پذیرفته اند، گروه دوم کافران هستند که در مقابل گروه اول قرار گرفتهاند و گروه سوم منافقین هستند که به ظاهر با مسلمانند ولی مخالف اسلام هستند.
وی اضافه کرد: چهره منافقین همان چهره کفار است و خطر منافقین از کفار بدتر است. در مقابل کفار میشود ایستاد و با آنان ستیز کرد ولی شناخت منافقین و مقابله با آنان قدری مشکل است.
امام جمعه عسلویه فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای علمی کشور اشاره و بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند سیاست خباثت آلود آمریکای خائن و ظالم در کنار رژیم صهیونیستی است. اطلاعات متعددی به دست ما میرسد که سیاست جاری رژیم صهیونیستی در فلسطین توسط آمریکا تدوین میشود.
وی ادامه داد: سیاستهای آمریکا توسط رژیم غاصب صهیونیستی انجام میشود و آمریکا باید مسئولیت خود در جنگ با ملت فلسطین مورد توجه قرار دهد.
هاشمی نژاد با بیان اینکه بمباران غزه باید قطع شود افزود: جنایتها را همه میبینند و رژیم نسل کش را همه مشاهده میکنند، مراکز پر جمعیت را انتخاب میکنند و بمباران میکنند.
وی افزود: سازمانهای مدافع حقوق بشر کجا هستند اینها ضد انسانیت هستند ولی سازمانهای حقوق بشری خفه خون گرفتهاند و فقط راجع به ایران دنبال حقوق بشر هستند در شرایطی که در ایران بهترین نوع حقوق بشر رعایت میشود.
امام جمعه عسلویه بیان کرد: مسئله فلسطین مسئله اهم جهان اسلام است چون فلسطین بیش از ۷۵ سال است غصب شده و بدون هیچ مدرکی خانه و مزارع مردم را اشغال کردند. مردم از خانههای خود آواره کردند و خانوادهها را از هم جدا کردند و با سیاست غلط انگلیس خبیث و فرانسه دولتی جعلی در قلب مسلمانان تشکیل دادند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی سیرهاش دفاع از مظلوم است ولو غیر مسلمان باشد و کنار مظلوم است. اسراییل جنایات هولناکی را انجام میدهد، نسل کشی میکند و ظلم بی حد و اندازه شده است. چه کسی باید جلوی این حیوان درنده را بگیرد منطق قرآن و اسلام حمایت از مظلوم و دشمنی با ظالم است. اگر ندای مظلومی را شنیدی و جواب ندادی مسلمان نیستی. بر اساس دستور اسلام از فلسطین حمایت میکنیم.
هاشمی نژاد خاطرنشان کرد: ما در عسلویه آب درست و سالم نداریم. وزیر نفت در جلسه شهریور سال ۱۴۰۱ به من گفتند مشکل آب عسلویه حل میشود. این تأسیسات عظیم چرا مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام نمیدهند.
وی ادامه داد: میگویند سازمان بازرسی اجازه نمیدهد به حوزه علمیه کمک کنیم؛ برای آب مردم که سازمان بازرسی مانع نمیشود. چرا فرمانداران جنوب استان در نشست شورای راهبردی شرکت نکردند چون شورای راهبردی فقط حرف میزند و عمل نمیکند.
امام جمعه عسلویه تاکید کرد: مسئولی پشت تریبون میگوید هزینه و اعتبار هست ولی مجری نیست، برای یک کاری که یک میلیارد هزینه نیاز است، ۱۰۰ میلیون میدهند این چه اعتباری است.
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