حضور مردم ولایتمدار بردسکنی در میدان مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان بردسکن باری دیگر یکپارچه بعد از اقامه نماز جمعه امروز در راهپیمایی محکومیت جنایات اسرائیل و شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین در دفاع از مردم مظلوم غزه به پا خواستند و باری دیگر به صحنه آمدند.

امروز از زن و مرد، پیر و جوان و کودک و بزرگسال پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه، به خیابان و از مصلای نماز جمعه تا میدان مرکزی شهر با فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، نفرت و انزجار خود از جنایات رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی اعلام و قاطعانه از قیام ملت فلسطین و عملیات طوفان الاقصی حمایت کردند.

در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک و خردسال برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اشغالگران متجاوز صهیونیست به به صحنه آمدند و حمایت خود را اعلام داشتند.

فریاد «فلسطین، فلسطین حمایتت می‌کنیم»، «دفاع از فلسطین موجب عزت ماست، نابودی صهیونیسم فرمان ملت ماست» ندائی بود که امروز در آسمان شهر بردسکن طنین انداز شد.