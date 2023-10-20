جنگ زمینی باتلاقی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد نمونه اظهار کرد: امروز امت اسلام و تمام انسان‌های آزادی خواه در جهان از کشتکار ظالمانه و بی رحمانه رژیم صهیونیسم خشمگین و ناراحت هستند.

وی افزود: به شهادت رساندن بیش از ۳ هزار انسان بی گناه، کودکان، یتیمان، زنان، زخمی‌ها، غیر نظامی‌ها به دست سفاک ترین، درنده‌ترین و خون آشام ترین و بی رحم ترین افراد که بویی از انسانیت نبرده اند در نوار غزه در حال رقم خوردن است.

امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه بسیاری از انسان‌های دلسوز، مؤمن و متقی نسبت به آینده غزه نگران هستند، ادامه داد: وعده الهی نوید پیروزی بزرگ را می‌دهد.

وی با بیان اینکه مرور جنگ‌های گذشته جبهه مقاومت با اسرائیل نشان می‌دهد صهیونیسم در هر جنگ ضعیف‌تر از گذشته شده، تاکید کرد: در نبردهای قبلیِ اسرائیل و غزه، شروع کننده همواره اسرائیل بود، و فلسطینی‌ها صرفاً دفاع می‌کردند اما در این جنگ حمله کننده مقاومت بود و بیشترین تلفات تاریخ اسرائیل رقم خورده و امروز که چهاردهمین روز جنگ است؛ بسیاری از شهرک‌های صهیونیست نشین عملاً متروکه شده اند، اقتصاد و پولشان سقوط را تجربه کرده و آژیرهای خطر در سراسر فلسطین اشغالی مدام به صدا در می آیند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه ترس بر صهیونیست‌ها مستولی شده و زندگی عادی آنها مختل شده است، تصریح کرد: در این سیزده روز عملاً امنیت صهیونیست‌ها بر باد رفته است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی برخی شواهد حاکی از احتمال مداخله نظامی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه است، اما به نظر نمی‌رسد که صهیونیست‌ها به راحتی قادر به ورود زمینی به درون نوار غزه باشند.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به هراس اسرائیل از واکنش محور مقاومت گفت: یکی از مشکلات اصلی صهیونیست‌ها برای شروع عملیات زمینی به سطح واکنش گروه‌های مقاومت به ویژه حزب‌الله لبنان برمی‌گردد.

وی عنوان کرد: در صورت شروع عملیات زمینی، حزب‌الله لبنان می‌تواند با ورود به این جنگ تمامی معادلات را تغییر دهد و ایران نیز تهدید کرده است که صبر مقاومت حدی دارد.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: واقعیت این است که رژیم صهیونیستی متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ ۷۵ ساله خود شد و این شکست به تعبیر رهبر معظم انقلاب «غیرقابل ترمیم» است.

وی در پایان یادآور شد: اگرچه رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده ممکن است حتی بر شدت حملات خود بیفزاید اما رویای اشغال غزه محقق نخواهد شد و جنگ زمینی نیز باتلاقی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود.