به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: یکی از لکههای ننگی که برای همیشه تاریخ بر پیشانی رژیم صهیونیستی خواهد ماند حمله به بیمارستان «المعمدانی» غزه است. این جنایت، قساوت و کینهتوزی بیسابقه در تاریخ بشریت است.
وی با بیان اینکه جنایت کشتار مردم مجروح بیمارستان المعمدانی نشانه ضعف و استیصال رژیم صهیونیستی در مقابل جبهه مقاومت است، افزود: رژیم صهیونیستی این را بداند که پاسخ این جنایت و نسلکشی پاسخی قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.
خطیب جمعه بندر امام خمینی تاکید کرد: امروز ضعف و استیصال رژیم صهیونیستی برای همه دنیا آشکار شده و به این خاطر است که سردمداران نظام سلطه به حمایت از رژیم صهیونیستی به سرزمینهای اشغالی میروند که به خیال باطل خود شکست عملیات شجاعانه طوفان الاقصی را برای رژیم صهیونیستی ترمیم کنند.
امام جمعه بندر امام اضافه کرد: شکست رژیم صهیونیستی غیر قابل ترمیم است و آبروی نظامی و سیاسی رژیم موقت صهیونیستی از بین رفته و با هیچ چیزی جبران نخواهد شد.
حجتالاسلام عبادی با بیان اینکه چرا مدعیان حقوق بشر در مقابل این جنایت سکوت کرده و سخنی نمیگویند، تأکید کرد: امروز دروغ بودن ادعای حقوق بشر سردمداران غربیها برای همه دنیا آشکار شده و همه دنیا فهمیدهاند که حقوق بشر برای غربیها دارای استانداردهای دوگانه است و با این ابزار بر جنایت خود در حق ملل مظلوم سرپوش میگذارند.
وی یادآور شد: دنیای استکبار قطعاً در این جنایت بشری علیه مردم فلسطین شریک است و همه شاهد بودند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس در غزه چگونه توسط آمریکای جنایتکار وتو شد. همه ملل جهان اسلام باید در مقابل جنایت رژیم کودککش ایستادگی کنند و اجازه ندهند بیش از این فلسطینیها به خاک و خون کشیده شوند.
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