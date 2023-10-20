به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا مدنی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان گناباد، طوفان الاقصی را بسترساز بیداری خواب ماندگان جهان اسلام عنوان و اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، نقشههای استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را آشکار کرد.
امام جمعه موقت گناباد با بیان آیاتی از قرآن کریم گفت: بر اساس آیاتی از کلام وحی، اراده حتمی خداوند بر خواری و آوارگی یهودیان ظالم قرار گرفته است که نباید نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه الان جنگ بین غاصب و صاحب خانه است، تصریح کرد: استکبار جهانی ۷۵ سال به دنبال در جهالت قرار داشتن مردم جهان نسبت به سرنوشت فلسطین بود که به لطف الهی طوفان الاقصی بسترساز بیداری خواب ماندگان جهان اسلام و برملا شدن نقشه استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب شد و انشاالله با استمرار این بیداری و وحدت جهان اسلام ریشه این رژیم منحوس کنده خواهد شد.
مدنی با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و بیمه سلامت، از فعالیتهای ارزشمند دولت سیزدهم در زمینه گسترش ورزش و بیمه سلامت قدردانی کرد.
امام جمعه موقت گناباد در پایان فرارسیدن ۵ آبان سالروز قیام خونین مردم گناباد در سال ۱۳۵۷ در حمایت و همراهی با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
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