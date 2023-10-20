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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

امام جمعه موقت گناباد:

ریشه کنی رژیم منحوس اسراییل با وحدت جهان اسلام محقق می‌شود

ریشه کنی رژیم منحوس اسراییل با وحدت جهان اسلام محقق می‌شود

گناباد- امام جمعه موقت گناباد با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه بر ضرورت اتحاد مسلمان تاکید کرد و گفت: ریشه رژیم منحوس اسراییل با وحدت جهان اسلام ریشه کن می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا مدنی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان گناباد، طوفان الاقصی را بسترساز بیداری خواب ماندگان جهان اسلام عنوان و اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، نقشه‌های استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را آشکار کرد.

امام جمعه موقت گناباد با بیان آیاتی از قرآن کریم گفت: بر اساس آیاتی از کلام وحی، اراده حتمی خداوند بر خواری و آوارگی یهودیان ظالم قرار گرفته است که نباید نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه الان جنگ بین غاصب و صاحب خانه است، تصریح کرد: استکبار جهانی ۷۵ سال به دنبال در جهالت قرار داشتن مردم جهان نسبت به سرنوشت فلسطین بود که به لطف الهی طوفان الاقصی بسترساز بیداری خواب ماندگان جهان اسلام و برملا شدن نقشه استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب شد و ان‌شاالله با استمرار این بیداری و وحدت جهان اسلام ریشه این رژیم منحوس کنده خواهد شد.

مدنی با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و بیمه سلامت، از فعالیت‌های ارزشمند دولت سیزدهم در زمینه گسترش ورزش و بیمه سلامت قدردانی کرد.

امام جمعه موقت گناباد در پایان فرارسیدن ۵ آبان سالروز قیام خونین مردم گناباد در سال ۱۳۵۷ در حمایت و همراهی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

کد مطلب 5916855

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