به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه عده‌ای در جامعه شایعه سازی می کنند تا در مردم یأس و نا امیدی ایجاد کنند، اظهار کرد: اینها خودشان نیز اعتراف کرده اند که ما شایعه را پخش می کنیم، تا خلاف آن ثابت شود، اثر خود را در جامعه گذاشته است بنابراین افرادی که این شایعات را می شنوند، باید حق و باطل بودن آن را بررسی کنند.

وی با اشاره به توصیه دیگر امام علی (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) تاکید کرد: به دنبال هر ندایی و هر فریادی نباید رفت بلکه باید حق و باطل بودن آن را بسنجیم و باید دنبال ظلم باشید و از ظالم نترسید و در برابر آن بایستید و برای مظلوم کمک کار باشید و این همان مسئله ای است که در دنیای امروز گرفتار آن هستیم.

ناصری عنوان کرد: انقلاب اسلامی از ابتدا به دنبال تحقق این توصیه امام علی (ع) بود و همواره به دنبال تحقق حقوق مظلومان و مقابله با ستمکاران و مستبکران بوده و خواهد بود و از همان اوایل انقلاب، امام خمینی (ره) فرمودند که اگر ۲۰ میلیون ایرانی هر کدام یک سطل آب بریزند، اسرائیل غاصب غرق خواهد شد.

خطیب جمعه یزد تصریح کرد: برخی کشورهای همسایه ما و کشورهای مسلمان و حتی آمریکایی‌ها که از صهیونیست‌ها حمایت می کنند، جواب خدا را چه خواهند داد.

به فرموده رهبری باید خود را برای ورود به فصل تازه ای از تحرک علمی آماده کنیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد نخبگان اظهار کرد: رهبری فرمودند که برای ورود به فصل تازه ای از تحرک علمی باید خود را آماده کنیم و اگر می خواهیم کشور ما از آسیب‌های متعارف کشورهای دیگر دور بمانند باید پیشرفت علمی داشته باشیم و در حمایت از نخبگان و مسئله دانش بنیان سستی نکنیم و سرمایه گذاری از نوع نوآوری های علمی داشته باشیم.

ناصری ادامه داد: رهبری فرمودند که آینده روشن و امیدبخشی برای کشور می بینند و با تجربه های گذشته می توانیم به استقبال آینده ای درخشان برویم اما برخی ها توان دارند، اراده ندارند و برخی اراده هم ندارند و خود کم بینی دارند و به خاطر بی اعتقادی به توانایی خود و ظرفیت‌های کشور، استقلال فکری ندارند و مدام در زندگی فردی و اجتماعی عقب هستند در حالی که رهبری می فرمایند که باید خودباور باشید.

وی تصریح کرد: اگر از فرصت خواستن توانستن است، استفاده نکنیم، به خود و کشور ظلم و خیانت کرده ایم زیرا ما استعداد و ظرفیت داریم و باید در کشور حرف برای گفتن داشته باشیم.

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فجایع غزه عنوان کرد: مسئولیت این موضوع بر عهده همه ماست و همه مسئولیم در برابر این جنایت و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی واکنش نشان دهیم.

اگر جنایات صهیونیست‌ها ادامه پیدا کند نیروهای مقاومت دیگر قابل کنترل نخواهند بود

وی با طرح این سوال که چرا دنیا و کشورهای اسلامی در برابر این فجایع ساکت هستند، افزود: اقداماتی که در حال انجام است، سیاست آمریکاست اما اگر این جنایات ادامه پیدا کند، مسلمانان و نیروهای مقاومت بی تاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند آنها را کنترل کند آنگاه معلوم نیست چه اتفاقاتی رخ دهد.

ناصری ادامه داد: این کشتار فجیعانه که نشان از خباثت‌های صهیونیست‌ها دارد، باید پایان یابد و همه مسلمانان جهان باید به آنها کمک کنند و فلسطینی ها هم باید مقاومت کنند و در سرزمین خود بمانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام حسن عسگری که می فرماید: هیچ مشکلی پیش نمی آید مگر اینکه خداوند متعال در این مشکل نعمت هایی برای شما نهاده است، افزود: این نعمت گاه صبوری، بصیرت و پیشرفت است همچنانکه در هر سختی، راحتی و کسب فیضی است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار کرد: خداوند متعال نیز در قرآن اعلام کرده که «ان مع العسر یسرا» و این وعده الهی است و وعده الهی محقق می شود.

نصرت خدا نصیب صابران است

وی افزود: فرزندان فلسطین نیز به این آیه توجه داشته باشند و بدانند که با سختی‌ها و مصیبت‌های شما، پیروزی در راه است و این وعده خداست.

خطیب جمعه یزد تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل غاصب هیچکدام ماندنی نیستند، اینها رفتنی هستند و نصرت خدا نصیب صابران است و خدا در آیات کتاب خود، به همه بشارت داده است.

وی تصریح کرد: آمریکا سرلوحه فتنه‌ها در فلسطین است و مسلمانان جهان باید در برابر این فتنه‌ها آگاه باشند و اتحا خود را در برابر این شیطان بزرگ حفظ کنند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای مختلف که در دفاع از مردم فلسطین انجام می شود، افزود: این اتفاق بسیار خوبی است و باید اتفاق می افتاد و اگر سردار سلیمانی زنده بود، بی شک اقدامات جدی در این زمینه انجام می داد.