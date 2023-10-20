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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛ 

حمله به مردم بی دفاع غزه نشانه ناتوانی اسراییل است

حمله به مردم بی دفاع غزه نشانه ناتوانی اسراییل است

زاهدان- نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: ابزار اسراییلی که در میدان نبرد توان مقابله با جبهه مقاومت را ندارد، حمله به مردم بی دفاع است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: عملیات گروه‌های مقاومت فلسطین یک پیروزی را برای جبهه مقاومت رقم زد و اسرائیلی که در میدان نبرد توان مقاومت در برابر جبهه مقاومت ندارد ابزار او حمله به مردم بی دفاع و بمباران مراکز تجمع از جمله بیمارستان و مدرسه است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: این اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی، نمی‌تواند شکست مفتضحانه آن‌ها را پوشش بدهد و نشان از قدرتمندی این رژیم غاصب نیست.

وی ادامه داد: ملت مظلوم فلسطین دهه‌های مختلف تحت ظلم و ستم این رژیم غاصب بوده‌اند و از خانه‌هایشان آواره و سرزمینشان غصب شده و اکنون که دست به مقاومت می‌زنند، بوق‌های استکباری شروع به تبلیغ بر علیه آن‌ها کرده و تلاش می‌کنند اگر در جبهه نظامی نتوانسته‌اند دست برتر را داشته باشند، در جبهه تبلیغاتی دست برتر را داشته باشند.

امام جمعه زاهدان گفت: مقاومت حق مردم فلسطین و تنها راه نجات این مردم ستم دیده است، زیرا این مردم سال‌ها به مذاکره دل خوش کردند که عملی نشد.

امام جمعه زاهدان اضافه کرد: خداوند متعال در قرآن کریم عنوان کرده کسانی که مورد قتل و غارت قرار گرفته‌اند خداوند به آن‌ها اجازه دفاع و وعده پیروزی می‌دهد و خداوند بر یاری رساندن به این مقاومت کنندگان تواناست و اینها کسانی هستند که از سرزمین خود به ناحق اخراج شدند و جرم آنها خداپرستی است و اینها مجازند به مقاومت و راه نجات آن‌ها مقاومت است و بر اساس حکمت الهی است و اگر این مقاومت و حکمت الهی نباشد که در برابر ظلم ظالمان خداوند گروه‌های مدافع و مبارزی قرار می‌دهد تا شر آن‌ها را دفع کند و اگر این مقاومت نبود همه چیز از جمله امنیت، زندگی و مکان‌های عبادت هم از بین می‌رفتند و چیزی باقی نمی‌ماند و این دشمن رحم نمی‌کند و باید مقاومت باشد تا شر این‌ها را دفع کند.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برخی شبهه می‌کنند که مگر می‌توانید با این رژیم در بیفتید و مگر اسرائیل نابود شدنی است، این‌ها همان حرف‌هایی است که در دوران انقلاب ما در برابر رژیم شاهنشاهی مطرح می‌شد که آیا مگر مشت در برابر درفش می‌تواند بایستد و مگر می‌توان در برابر ارتش مسلح شاهنشاهی با اعتراضات و راهپیمایی غلبه کرد، اما دیدیم که شد و حال اینجا هم می‌گویند اسرائیل نابود شدنی نیست و چهره صلح طلبانه و دلسوزانه به خود می‌گیرند که بخشی را به فلسطین و بخشی را به اسرائیل بدهید و از کیسه خلیفه می‌بخشند و سرزمین مردم فلسطین را بذل و بخشش می‌کنند، این همان چیزی است که دشمن استکباری به دنبال آن است و متأسفانه برخی در داخل سخنگوی آن‌ها شده‌اند.

وی اظهار کرد: خداوند متعال فرموده این گونه نیست و تحت تأثیر هیمنه ظاهری دشمنان نباشید چرا که اگر خداوند بخواهد، می‌تواند شما را پیروز کند و با تاکید می‌فرماید هر کس در راه خدا قیام کند و خدا و دین خدا را یاری دهد، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد و خداوند قدرتمند است و اگر بخواهد کارش را انجام خواهد داد و کسی در برابر اراده و قدرت او، توان ایستادن ندارد.

محامی بیان کرد: سران دولت‌های استکباری از جمله آمریکا و انگلیس، برای همدردی با رژیم غاصب رفتند اما نمی‌توانند بر این شکست مفتضحانه سرپوش گذاشته و آن را جبران کنند، بلکه ظلم بیشتر و انسان‌های بیشتری را به شهادت می‌رسانند.

کد مطلب 5916887

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