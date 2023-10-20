حمله به مردم بی دفاع غزه نشانه ناتوانی اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبههای نمازجمعه این هفته زاهدان اظهار کرد: عملیات گروههای مقاومت فلسطین یک پیروزی را برای جبهه مقاومت رقم زد و اسرائیلی که در میدان نبرد توان مقاومت در برابر جبهه مقاومت ندارد ابزار او حمله به مردم بی دفاع و بمباران مراکز تجمع از جمله بیمارستان و مدرسه است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: این اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی، نمیتواند شکست مفتضحانه آنها را پوشش بدهد و نشان از قدرتمندی این رژیم غاصب نیست.
وی ادامه داد: ملت مظلوم فلسطین دهههای مختلف تحت ظلم و ستم این رژیم غاصب بودهاند و از خانههایشان آواره و سرزمینشان غصب شده و اکنون که دست به مقاومت میزنند، بوقهای استکباری شروع به تبلیغ بر علیه آنها کرده و تلاش میکنند اگر در جبهه نظامی نتوانستهاند دست برتر را داشته باشند، در جبهه تبلیغاتی دست برتر را داشته باشند.
امام جمعه زاهدان گفت: مقاومت حق مردم فلسطین و تنها راه نجات این مردم ستم دیده است، زیرا این مردم سالها به مذاکره دل خوش کردند که عملی نشد.
امام جمعه زاهدان اضافه کرد: خداوند متعال در قرآن کریم عنوان کرده کسانی که مورد قتل و غارت قرار گرفتهاند خداوند به آنها اجازه دفاع و وعده پیروزی میدهد و خداوند بر یاری رساندن به این مقاومت کنندگان تواناست و اینها کسانی هستند که از سرزمین خود به ناحق اخراج شدند و جرم آنها خداپرستی است و اینها مجازند به مقاومت و راه نجات آنها مقاومت است و بر اساس حکمت الهی است و اگر این مقاومت و حکمت الهی نباشد که در برابر ظلم ظالمان خداوند گروههای مدافع و مبارزی قرار میدهد تا شر آنها را دفع کند و اگر این مقاومت نبود همه چیز از جمله امنیت، زندگی و مکانهای عبادت هم از بین میرفتند و چیزی باقی نمیماند و این دشمن رحم نمیکند و باید مقاومت باشد تا شر اینها را دفع کند.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برخی شبهه میکنند که مگر میتوانید با این رژیم در بیفتید و مگر اسرائیل نابود شدنی است، اینها همان حرفهایی است که در دوران انقلاب ما در برابر رژیم شاهنشاهی مطرح میشد که آیا مگر مشت در برابر درفش میتواند بایستد و مگر میتوان در برابر ارتش مسلح شاهنشاهی با اعتراضات و راهپیمایی غلبه کرد، اما دیدیم که شد و حال اینجا هم میگویند اسرائیل نابود شدنی نیست و چهره صلح طلبانه و دلسوزانه به خود میگیرند که بخشی را به فلسطین و بخشی را به اسرائیل بدهید و از کیسه خلیفه میبخشند و سرزمین مردم فلسطین را بذل و بخشش میکنند، این همان چیزی است که دشمن استکباری به دنبال آن است و متأسفانه برخی در داخل سخنگوی آنها شدهاند.
وی اظهار کرد: خداوند متعال فرموده این گونه نیست و تحت تأثیر هیمنه ظاهری دشمنان نباشید چرا که اگر خداوند بخواهد، میتواند شما را پیروز کند و با تاکید میفرماید هر کس در راه خدا قیام کند و خدا و دین خدا را یاری دهد، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد و خداوند قدرتمند است و اگر بخواهد کارش را انجام خواهد داد و کسی در برابر اراده و قدرت او، توان ایستادن ندارد.
محامی بیان کرد: سران دولتهای استکباری از جمله آمریکا و انگلیس، برای همدردی با رژیم غاصب رفتند اما نمیتوانند بر این شکست مفتضحانه سرپوش گذاشته و آن را جبران کنند، بلکه ظلم بیشتر و انسانهای بیشتری را به شهادت میرسانند.
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