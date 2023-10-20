اسراییل در آستانه فروپاشی و نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد در خطبه‌های امروز ظهر نماز جمعه شهر لامرد ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه، شهادت مظلومانه کودکان، زنان و مردان فلسطینی در بمباران ناجوانمردانه بیمارستان المعمدانی را تسلیت گفت و اظهار داشت: امید است این مبارزات آخرین مبارزه و مقابله با جبهه باطل باشد زیرا با طوفان الاقصی اسرائیل در آستانه فروپاشی است.

امام جمعه لامرد با بیان این مطلب که این رژیم غاصب بار دیگر برگ سیاه دیگری بر دفتر ظلم و جنایات و کودک‌کشی خود افزوده و همه ما ملت‌ها وظیفه داریم تا هم‌صدا و همگام با ملت‌های مظلوم جهان با حضور در مراسم اعلام انزجار همراهی نماییم اظهار کرد: باید در حمایت از مظلومیت مردم غزه فریاد بزنیم و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم.

حجت الاسلام آزاد افزود: گفت: باطل از بین رفتنی است و همانند خانه عنکبوت از بین خواهد رفت و مصادیق باطل این مهم رژیم صهیونیستی است که به زودی از بین خواهد رفت.

حجت الاسلام آزاد با بیان این مطلب که ما به عنوان سربازان ولایت تا پای جان برای سربازی و نوکری آماده‌ایم افزود: دو شخصیت در عالم که به خوبی می‌دانند اسراییل رو به نابودی و زوال است یکی خود دشمن و دیگری مقام معظم رهبری است و هر وقت که این وعده نزدیک تر می‌شود رهبر انقلاب محکم‌تر بیان می‌فرمایند و این باور و اعتقادمان باید باشد.

گفتنی است؛ نمازگزاران لامردی پس از اقامه نماز جمعه به خیابان‌ها آمده و از مصلی لامرد تا میدان شهدا این شهر واقع در بلوار پاسداران راهپیمایی کردند و حمایت خود را از ملت مظلوم غزه اعلام داشتند.