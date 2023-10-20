بی تفاوتی برخی از مسلمانان در زمینه فلسطین جای سوال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان تاکید کرد: اگر ایران اسلامی اراده کند، میلیون‌ها نفر از ارتش محور مقاومت در کشورهای سوریه، لبنان و افغانستان، عراق و ۱۷ کشور اسلامی صاعقه الاقصی به پا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ۲ میلیارد مسلمانان در جهان وجود دارد و بی تفاوتی برخی از آن‌ها در این زمینه جای سوال است. رسانه‌های غربی هم در جریان کشتار بی‌رحمانه هزاران نفر از زنان و کودکان فلسطینی سکوت کردند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان، حجاب را محدودیت رشدآفرین بر اساس فطرت انسان و عامل تکریم و امنیت زن خواند و مشکلات زنان غرب به ویژه در آمریکا را ناشی از بی توجهی به این موضوع اعلام کرد.

وی ادامه داد: رابرت مرداک فعال رسانه‌ای صهیونیستی و صاحب چندین شبکه غربی به صراحت می‌گوید که برای نابودی ایران باید خانواده و مادر را نشانه گرفت. چون در جوامع اسلامی زن همه چیز را مدیریت می‌کند.

حجت الاسلام موسوی فرد اظهار کرد: هدف دشمنان ایران ترویج بی‌عفتی، ضربه به حریم خانوادگی، بی اهمیت دانستن پرورش فرزندان و خانه داری در کشور است و باید در پاسخ به کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق انجام داد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان توضیح داد: از طریق هنر، کارهای فرهنگی اسلامی از جمله تولید فیلم‌هایی با مضامین اسلامی و تربیت و دانش افزایی از سوی فعالان فرهنگی، می‌توان حیله دشمن را خنثی کرد.

وی با اشاره به ورود پیکر شهیدان تازه تفحص شده در یکم آبان از مردم استان برای شرکت باشکوه در این مراسم دعوت کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد به ظرفیت اقتصادی بالای آبادان و خرمشهر و وجود جوانان بیکار در این شهرها اشاره کرد و خواستار راه اندازی فاز ۲ پالایشگاه آبادان و افزایش خط تولید در شهرک‌های صنعتی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و رفع محرومیت، اشتغال جوانان و خدمت به مردم از سوی پالایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند، بنادر و… شد.