طوفان الاقصی برای همگان یک آزمون بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر شفیعی در نماز جمعه این هفته شهرستان نائین با اشاره به مناسبت‌های هفته جاری به ویژه ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی، اظهار داشت: بسیاری شعار می‌دهند که ما دوستدار اهل بیت (ع) هستیم اما اینکه خود اهل بیت (ع) شخص را بپذیرند خیلی مهم است و امام هادی (ع) ولایت عبدالعظیم حسنی را امضا می‌کنند.

وی با اشاره به رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، خاطرنشان کرد: از برکات قدم امام رضا (ع) و پس از سفر ایشان به ایران، حضور کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) است که ایران بایستی از برکات معنوی این بانو استفاده کند.

امام جمعه موقت شهرستان نائین در ادامه با اشاره به جنایت‌های رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی، اظهار کرد: پس از شکست مفتضحانه اسرائیل در روز شنبه ۱۵ مهر توسط مبارزان فلسطینی، این شکست برای اسرائیل یک شکست ساده نبود و آبروی نداشته اسرائیل بر باد رفت.

وی ادامه داد: اگر اسرائیل تمام مردم فلسطین را قتل عام کند، نمی‌تواند این شکست مفتضحانه را جبران کند زیرا توخالی بودن قدرت اسرائیل به ویژه قدرت نظامی و گنبد آهنین توسط فلسطینی‌ها اثبات شد.

شفیعی افزود: شکست در عرصه‌های سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل از دیگر نتایج عملیات طوفان الاقصی بود و این عملیات، یک حرکت یک شبه نبود و مدت‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته بود ولی اینکه اسرائیل به این نقشه پی نبرده، نشان از شکست اطلاعاتی اسرائیل است‌.

وی اضافه کرد: اسرائیل با هر جنایتی که مرتکب شود، خود را در دنیا رو سیاه می‌کند و خود را به نابودی نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند و خون‌های به ناحق ریخته شده، به زودی رژیم کودک‌کش را در خود غرق می‌کند.

شفیعی با بیان اینکه این جنگ برای همگان یک آزمون بود، تاکید کرد: نابودی اسرائیل در گرو اتحاد مسلمانان و مردم جهان است و اولین چیزی که در نابودی اسرائیل مهم است، بی آبرویی است که این مسئله اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: دولت‌های ستمکار مانند فرانسه، انگلیس و آمریکا از جنایات اسرائیل پشتیبانی می‌کنند اما در شهرهای نیویورک و لندن، اجتماع مردمی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود و این نشان از بیداری مردم دنیا است.

شفیعی گفت: مهمتر از بیداری مردم دنیا، بیداری ملت مسلمان در کشورهای اطراف اسرائیل مانند مصر، عمان و اردن است و باید از خواب غفلت بیدار شوند و از سکوت دست بردارند.

وی ادامه داد: اگر بگویید در ایران یک نفر کشته شده، یکسری افراد و این سلبریتی‌ها مدافع حقوق بشر می‌شوند و اکنون در برابر جنایت رژیم کودک‌کُش اسرائیل بی تفاوت هستند که این از انسانیت به دور است.

وی اضافه کرد: از بیانیه دادن تا شعار دادن، اینها حرکت‌های خوبی است اما باید با اسرائیل مبارزه کرد و شعار دادن به تنهایی نتیجه ندارد و امیدواریم روزی برسد این رژیم غاصب که حتی به بیمارستان‌ها نیز رحم نمی‌کنند به نابودی برسند.

شفیعی گفت: اسرائیل می‌خواهد با مطرح کردن بحث چه کسی شروع کننده جنگ بود، خود را از این جنایت‌ها مبرا کند اما یک عده کور و بی تفاوت هستند و نمی‌دانند و یا بیان نمی‌کنند که ۷۵ سال است که اسرائیل دست به جنایت زده است.

وی با بیان اینکه اسرائیل با مطرح کردن شایعات گوناگون به دنبال پاک کردن حضور خود از جنایت‌های هولناک است، گفت: نباید شایعات و دروغ‌ها آنها را باور کنیم.