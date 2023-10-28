خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «داشتن یک سقف بالای سر» هدف مشترک همه کسانی است، که به عنوان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اما اکنون درگیر تردید و بیم از تحقق وعده‌های متولیان امر دیده می‌شود.

یک زوج جوان که چندی قبل در سامانه مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «اجرای طرح به کجا رسیده است؟» می‌گویند: فعلاً خبری نیست، البته امیدواریم، که بالاخره خانه دار شویم، ولی اینکه بدانیم چه زمانی این اتفاق می‌افتد، خیر، زمانی مشخص نیست.

این زوج می‌افزایند: زمانی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف روز به روز افزایشی است، مردم برای اینکه از بازار جا نمانند و ارزش پولشان کم نشود، سرمایه را به سوی بخش مسکن می‌آورند و در نهایت شاهد تشدید افزایش قیمت‌ها هستیم.

طرح «نهضت ملی مسکن» در واقع مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در حوزه تأمین مسکن و تعادل بخشی به بازار است، که از ابتدای دولت در دستور جدی کار قرار گرفت و مطابق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال اجراست. این تعداد واحد مسکونی در قالب مسکن روستایی، مسکن شهری، زمین‌های تک طبقه واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط، تکمیل حدود یک‌صد هزار واحد مسکن مهر، تولید مسکن و نوسازی در بافت فرسوده و خود مالکی در سراسر کشور اجرایی شده است.

برای احداث این واحدهای مسکونی تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به محدوده‌های شهری و شهرک‌های جدید تأمین شده است.

پیشرفت ۶۰ درصدی فیزیکی ساخت مسکن ملی در اسلامشهر، پاکدشت، شهریار و رباط کریم

سهم استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۵۰۰ هزار واحد است، و از این سهم، ۳۳۰ هزار واحد در دست اقدام بوده که ۴۳ هزار واحد آن در حوزه بازآفرینی است، این آماری است، که استاندار تهران ۲۳ مهرماه سال جاری در جلسه شورای مسکن و همچنین ستاد بازآفرینی شهری این استان بیان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در تشریح وضعیت نهضت ملی مسکن در این استان در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت توسط دولت به پروژه‌ها خبر داد و افزود: یکی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص منابع مالی بود که اکنون رفع شده است.

حسین جنتی گفت: با تزریق منابع مالی به پروژه‌ها، اجرای نهضت ملی مسکن جانی دوباره گرفت و هم‌اکنون در مرحله طی‌کردن روند اداری است.

وی ادامه داد: طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای اسلامشهر، پاکدشت، شهریار و رباط کریم با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال اجرا است.

مسئول مستقیم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران اضافه کرد: قرچک با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد و همچنین پروژه‌های جدید در شهرهای اسلامشهر، پاکدشت، رباط کریم، نصیرشهر با میانگین پنج درصد در حال اجرا است و اقدامات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در چهار حوزه مسکن حمایتی، مسکن روستایی، بازآفرینی و بافت فرسوده شهری و تولید مسکن به‌صورت خود مالک در دستور کار است.

عقب ماندگی در طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران نداریم

به‌رغم آمار و خبر امیدوارکننده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنان در این استان موانع پیش روی این طرح ملی متقاضیان را سرگردان کرده است و خبری از تنظیم قرارداد مسکن با متقاضیان نیست، البته جنتی در این خصوص می‌گوید: قرارداد مسکن با متقاضیان پس از مشخص شدن قیمت نهایی واحدها تنظیم و منعقد می‌شود.

در این بین استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از اطمینان برای به نتیجه رسیدن طرح نهضت ملی مسکن در این استان، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم می‌گوید و می‌افزاید: هزینه مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار در استان تهران است و در تلاشیم، تا با برداشتن این هزینه‌ها کمک شایانی به توانمندسازی خانواده‌ها کنیم.

علیرضا فخاری گفت: به فرمانداران و شهرداران جهت نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید شده و با قاطعیت می‌گوئیم، که در طرح نهضت ملی از لحاظ برنامه و سقف عقب ماندگی نداریم.

مهمترین چالش ساخت مسکن در استان تهران تأمین زمین است

وی اضافه کرد: استان تهران با محدودیت‌ها به لحاظ کمبود زمین و شیب تند منحنی اراضی شمالی استان و همچنین کاربری‌ها در بخش جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب مواجه است.

نماینده عالی دولت در استان تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بیش از این تعداد است، برای این تعداد متقاضی چه برنامه‌ای دارید؟» گفت: بله، تعداد متقاضیان این طرح در استان تهران نزدیک به یک میلیون نفر است، ما از برنامه و سهم تعیین شده حدود ۵۰۰ هزار نفر عقب ماندگی نداریم، اما برای یک میلیون متقاضی محدودیت‌هایی در استان تهران وجود دارد.

وی مهمترین چالش ساخت مسکن در استان تهران را تأمین زمین دانست و گفت: استان تهران به‌عنوان مرکز کشور که بیشترین متقاضی نهضت ملی مسکن را نیز دارد با مشکل تأمین زمین مواجه است.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، تلاش‌های خوبی از سوی دولت برای سامان‌دادن به بازار مسکن طی سال‌های گذشته مشاهده شده است، اما با توجه به عقب ماندگی‌ها در بخش ساخت مسکن در دوره‌های گذشته همچنان با کمبود مسکن در استان تهران و وجود تعداد متقاضیان بیشتر نسبت به عرضه دیده می‌شود.

رفع موانع پیش روی پروژه‌ها مانند کمبود زمین و منابع مالی و بانکی می‌تواند، تأثیر بسزایی در موفقیت دولت در راه مهم است، که امیدواریم با تلاش‌ها و برنامه ریزی های مدون شاهد رفع این موانع و ایجاد شادی و نشاط در بین متقاضیان مسکن و شهروندان و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا باشیم.