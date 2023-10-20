آناصنعت می توانست برنده بازی شود/ بازی زیبایی به نمایش گذاشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری عصر جمعه پس از تساوی تیم آناصنعت قم برابر گیتی پسند اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: بعد از هفته گذشته که شرایط خوبی نداشتیم تلاش کردیم با توجه به زمان کم تا بازی برابر گیتی پسند به لحاظ روحی و روانی تیم را آماده کنیم و در این زمینه بچه ها و باشگاه کمک کردند تا بازی مردانه ای را امروز انجام دهیم.

سرمربی تیم آناصنعت قم بیان داشت: همه کسانی که بازی را دیدند، مشاهده کردند که تیم قم می توانست برنده بازی باشد.

وی افزود: تیم گیتی برای قهرمانی بسته شده و چندین ملی پوش دارد اما با این حال با توجه به از دست دادن ابوالقاسم اروجی بازیکن تیم مان و مشکلاتی که داشتیم بازی زیبا و تاکتیکی به نمایش گذاشتیم و هوادارن نیز حمایت کردند و امروز روز خوبی برای آنا صنعت قم بود.

صبوری اضافه کرد: ابوالقاسم اروجی بازیکن بزرگی است و در این شرایط که همه تیم ها را بسته اند جایگزین کردن برای او سخت است و باشگاه همه تلاش خود را انجام می دهد تا تیم شرایط خوبی داشته باشد.

سرمربی تیم آنا صنعت قم ابراز داشت: مسئولین باشگاه آناصنعت قم در تلاش هستند مشکلات مالی را بر طرف کنند و بخشی از مطالبات بازیکنان در هفته گذشته واریز شد و شرایط اقتصادی سخت است و در این موقعیت تیم داری کار دشواری است و امید است با رفع مشکلات روند خوبی را برای ادامه فصل داشته باشیم.