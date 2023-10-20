به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ترویج و معرفی تولیدات صنایع‌دستی، هنرمندان و تولید کنندگان لرستان در نمایشگاه بین‌المللی آذربایجان شرقی شرکت می‌کنند.

وی اظهار کرد: هنرمندان لرستانی در این نمایشگاه تولیدات خود را در سه غرفه و رشته‌های مختلف از جمله ماشته و گلیم، نمدمالی و قلم‌زنی روی ورشو در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه این نمایشگاه تا ۲۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برپا خواهد بود، افزود: حضور در این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا هنرمندان و تولیدکنندگان استان محصولات خود را در رشته‌های مختلف به مردم عرضه کنند.

حسن‌پور، افزود: صنایع‌دستی، بخش مهمی از فرهنگ سرزمین ما هستند و فرآورده‌های آن، سهم قابل‌توجهی از اقتصاد بومی در بازارچه‌های سنتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

وی اضافه کرد: نمایشگاه به‌عنوان یک رسانه و ابزار مؤثر اطلاع‌رسانی، نمایانگر موضوعات، ویژگی‌ها و خصوصیات مختلف یک اثر و ارائه اطلاعات عینی از دستاوردهای نوین و یا تولیدات کالا و خدمات جدید تلقی می‌شود.