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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

بیش از ۲۰ هزار دوچرخه سوار در جشنواره دوچرخه سواری بناب رکاب زدند

بیش از ۲۰ هزار دوچرخه سوار در جشنواره دوچرخه سواری بناب رکاب زدند

بناب-بیش از ۲۰ هزار دوچرخه سوار از اقشار مختلف مردم بناب در بیست و دومین جشنواره دوچرخه سواری بناب شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقشار مختلف مردم بناب از کودکان ۳ ساله تا کهنسالان امروز جمعه خانه‌های خود را برای برگزاری بیست و دومین جشنواره دوچرخه سواری بناب ترک کردند و مسیر ۶ کیلومتری مقابل اداره ورزش و جوانان تا پارک فدک بناب را رکاب زدند تا ضمن تأکید بر شهر دوچرخه بودن شهرستان بناب روز تعطیل خود را با ورزش و تحرک آغاز نمایند.

مردم همیشه در صحنه بناب در خلال برگزاری بیست و دومین جشنواره دوچرخه سواری یاد و خاطره ده هزار شهید گلگون کفن استان آذربایجان شرقی و ۳۸۰ شهید جاوید نام شهرستان بناب را گرامی داشتند و مراتب ارادت و قدردانی خود را نسبت به جهاد و ایثار و از جان گذشتگی آن عزیزان والامرتبه که متضمن ایجاد و برقراری امنیت، آزادی و استقلال کشور بود، اعلام کردند.

این گزارش حاکی است، سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان و هیأت همراه که در مراسم برگزاری بیست و دومین جشنواره دوچرخه سواری بناب حضور یافته بودند، از دیدن جمعیت بسیار زیاد دوچرخه سوار و نیز تجمع آنان در پارک بزرگ فدک به وجد آمده و چاره‌ای جز تحسین این اجتماع بزرگ ورزشی نیافتند.

گفتنی است، مراسم برگزاری بیست و دومین جشنواره دوچرخه سواری بناب از ساعات اولیه صبح با تجمع خیل کثیری از مردم ورزش دوست شهرستان در فضای سبز و خرم پارک فدک آغاز و تا ظهر ادامه یافت و در انتها به قید قرعه به ۲۰۰ نفر از شرکت کنندگان هدایایی از قبیل دوچرخه، اقلام دیجیتال، لوازم ورزشی و کارت هدیه اهدا شد.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و دوچرخه از دیرباز یک وسیله سودمند برای ورزش و حمل و نقل نزد مردم این دیار بشمار آمده است بطوری که کودکان از سنین سه سالگی دوچرخه سواری را آموخته و بسیاری از مسافرت‌های شهری خود را از خانه تا مدرسه، محل کار، خرید، گشت و گذار و ورزش با استفاده از این وسیله پاک انجام می‌دهند.

امروزه با افزایش تعداد خودروها و قرارگرفتن خودور در سبد بسیاری از خانوارها خوشبختانه دوچرخه همچنان جایگاه خود را در منازل مردم این شهرستان حفظ نموده و جالب‌تر اینکه با گسترش دوچرخه‌های کوهستان و دنده دار در بین جوانان، دوچرخه‌های قدیمی هنوز هم محبوب بسیاری از مردم شهرستان بوده و از آنها استفاده می‌کنند و بطور متوسط در هر خانه تعداد دو دستگاه دوچرخه یافت می‌شود و به عبارتی مردم بناب دوچرخه را یکی از لوازم ضروری در خانه می‌دانند و همچنان از آن به نحوی استفاده می‌کنند و به همین خاطر شهر بناب تنها شهر کشور است که عنوان «شهر دوچرخه» را با خود یدک می‌کشد.

کد مطلب 5917052

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