ضرورت زمینه سازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاهچراغی جمعه شب در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز افزود: مردم غیور آذربایجان شرقی در مقاطع حساس تاریخی همواره طلایه دار صیانت از نظام، انقلاب و تمامیت ارضی کشور بوده اند.

وی با اشاره به نقش مردم این دیار در هشت سال دفاع مقدس از شهید سردار باکری به عنوان الگو و نمونه‌ای از سربداران خطه آذربایجان در جبهه‌های جنگ تحمیلی یاد کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: بدون شک عوامل و ساختارهای مختلفی در کمک به افزایش مشارکت مردم عزیز در انتخابات پیش رو نقش دارند، اما نقش علما و خطبا در تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی ویژه است.

رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور بر لزوم هم افزایی همه مسؤولان و نهادها برای فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اسفند ماه تاکید کرد.