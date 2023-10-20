ضرورت زمینه سازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاهچراغی جمعه شب در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین آلهاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز افزود: مردم غیور آذربایجان شرقی در مقاطع حساس تاریخی همواره طلایه دار صیانت از نظام، انقلاب و تمامیت ارضی کشور بوده اند.
وی با اشاره به نقش مردم این دیار در هشت سال دفاع مقدس از شهید سردار باکری به عنوان الگو و نمونهای از سربداران خطه آذربایجان در جبهههای جنگ تحمیلی یاد کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: بدون شک عوامل و ساختارهای مختلفی در کمک به افزایش مشارکت مردم عزیز در انتخابات پیش رو نقش دارند، اما نقش علما و خطبا در تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی ویژه است.
رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور بر لزوم هم افزایی همه مسؤولان و نهادها برای فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اسفند ماه تاکید کرد.
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