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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۲

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

رقابت ۳۳۹۵ کرمانشاهی برای ۳۹۶مجوز در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

رقابت ۳۳۹۵ کرمانشاهی برای ۳۹۶مجوز در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

کرمانشاه-معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از رقابت ۳هزار و ۳۹۵ کرمانشاهی برای ۳۹۶مجوز در آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد.

صادق کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳ هزار و ۳۹۵ کرمانشاهی با حضور در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کردند.

وی افزود: این افزاد برای کسب ۳۹۶ مجوز استخدامی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: روز گذشته این آزمون استخدامی برگزار و مورد ارزیابی و بررسی بازرسان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور یکصد و ۱۱ هزار نفر برای ۲۵ هزار مجوز با یکدیگر رقابت داشته‌اند.

کریمی در پایان افزود: افراد منتخب در رشته‌های بهداشتی، درمانی و اداری به کار گیری خواهند شد.

کد مطلب 5917154

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