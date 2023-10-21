رقابت ۳۳۹۵ کرمانشاهی برای ۳۹۶مجوز در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

صادق کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳ هزار و ۳۹۵ کرمانشاهی با حضور در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کردند.

وی افزود: این افزاد برای کسب ۳۹۶ مجوز استخدامی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: روز گذشته این آزمون استخدامی برگزار و مورد ارزیابی و بررسی بازرسان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور یکصد و ۱۱ هزار نفر برای ۲۵ هزار مجوز با یکدیگر رقابت داشته‌اند.

کریمی در پایان افزود: افراد منتخب در رشته‌های بهداشتی، درمانی و اداری به کار گیری خواهند شد.