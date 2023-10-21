آمادگی کامل سمنان برای برگزاری انتخابات/ اقلام و تجهیزات تامین شد

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین روند آماده سازی استان سمنان برای انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بیان کرد: خوشبختانه جلسات خوبی برای افزایش هماهنگی تمام مجریان انتخابات در سراسر استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات استان سمنان پیش بینی شده است، افزود: دوره‌های آموزشی خوبی برای ناظران و مجریان انتخابات در استان شروع و قانون جدید انتخابات که برخی اصلاحیه‌هایی داشته، ابلاغ شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه بر اساس قانون مقدمات برگزاری انتخابات در استان چیده می‌شود، خاطرنشان کرد: تدابیر لازم در راستای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ در تمام شهرستان‌های استان اندیشیده شده است.

هاشمی با بیان اینکه بازدیدهایی از حوزه‌های انتخاباتی و شهرستانی صورت گرفته تا زیرساخت‌های مورد نیاز تأمین شود، افزود: در زمینه پوشش اینترنت، پشتیبانی آمادگی اقلام مورد نیاز انتخابات و … خوشبختانه آمادگی خوبی وجود دارد و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز انتخابات فراهم شده است، گفت: چه به لحاظ سخت افزار و چه نرم افزار تلاش کرده‌ایم که بهترین شرایط را برای انتخابات در سراسر استان فراهم کنیم.

استاندار سمنان درباره مجریان هم افزود: سه اصل را ستاد انتخابات استان در نظر دارد که نخستین آنها رعایت بی طرفی است، اصل دیگر افزایش مشارکت مردم و اصل سوم نیز امنیت و سلامت انتخابات است که در این راستا برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.