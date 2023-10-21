هشدار نارنجی برای ۳ استان جنوبی کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای ۳ استان جنوبی صادر شد.

بر اساس این هشدار شنبه بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان را فرا می‌گیرد.

این شرایط سبب «اختلال در سفرهای بین شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهن‌سال، اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و خسارت به محصولات باغی و زراعی» می‌شود.

توصیه می‌شود نسبت به «اجتناب از سفرهای غیر ضروری، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عدم فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها» اقدام شود.