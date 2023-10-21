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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

توسط انتشارات معین؛

کتاب «۱۰۰ پیشگام پزشکی به انتخاب بریتانیکا» منتشر شد

کتاب «۱۰۰ پیشگام پزشکی به انتخاب بریتانیکا» منتشر شد

ترجمه کتاب «۱۰۰ پیشگام پزشکی تأثیرگذار تاریخ به انتخاب بریتانیکا» نوشته مونیکا ک. گل توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کتاب «۱۰۰ پیشگام پزشکی تأثیرگذار تاریخ به انتخاب بریتانیکا» نوشته مونیکا ک. گل به تازگی با ترجمه محمدرضا توکلی صابری توسط انتشارات معین منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب در مورد پیشگامان تأثیرگذار در حرفه پزشکی و کوشش‌های آنان برای شناخت بیماری‌ها و یافتن روش‌هایی برای درمان آن هاست. کسانی که با پژوهش‌هایشان مسیر پزشکی را تغییر دادند و تأثیری ماندگار بر تاریخ پزشکی گذاشتند.

در این کتاب می‌بینیم که چگونه انسان گام به گام به روش آزمون و خطا بر معرفت خویش می‌افزاید و سطر به سطر از کتاب طبیعت راز گشایی می‌کند.

می‌بینیم که هر آزمایشی آزمایش دیگری را به دنبال دارد تا یک فرضیه را تأیید و یا رد کند. به تدریج حقیقت علمی آشکار می‌شود و پزشکان آن را می‌پذیرند و به اجماع می رسند.

هر پیشگام بر شانه پیشگام دیگر گام گذاشته و بالا رفته است تا بنای عظیم پزشکی نوین را بسازد.

می‌بینیم که پزشکان اولیه‌ای چون بقراط و جالینوس و رازی و ابن سینا چگونه با شمع کوچکی که در تاریکی برافروختند راهگشا بودند، و چگونه پزشکان بعدی با شمع‌های دیگری که خود برافروخته بودند راه را روشن‌تر و نمایان‌تر کردند به طوری که افزایش این شمع‌ها در طی قرون متوالی عاملی شد که ما اکنون در مسیری کاملاً روشن گام برداریم.

کد مطلب 5917207

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