ثبت نام ۳۴ نفر برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضانیا رئیس ستاد انتخابات استان گفت: متقاضیان تا ۳ آبان‌ماه برای ثبت‌نام نهایی فرصت دارند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی افزود: جمع کل ثبت‌نام نهایی متقاضیان داوطلبی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان طی دو روز گذشته ۳۴ نفر بوده است که در روز اول ۲۳ نفر و در روز دوم ۱۱ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: حوزه انتخابیه همدان و فامنین بیشترین متقاضی ثبت‌نام را با ۱۱ نفر داشته است و به دنبال آن ملایر با ۶ نفر و تویسرکان و اسدآباد هرکدام با ۵ نفر ثبت‌نام نهایی کرده‌اند.

او تاکید کرد: ارائه‌ی گواهی ۵ سال سابقه‌ی آموزشی یا پژوهشی یا اجرایی یا قضائی از مدارک لازم جهت ثبت‌نام نهایی است که متقاضیان باید نسبت به تهیه آن از سوی مراکز ذیربط اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه بعد از ثبت‌نام نهایی امکان اصلاح و ویرایش مجدد وجود ندارد تاکید کرد: معرفی یک نفر حسابدار یا مسئول مالی و ارائه حساب غیرتجاری جهت انجام فعالیت‌های مالی در انتخابات از جمله شرایطی است که متقاضیان باید نسبت به انجام آن در سامانه وزارت کشور آمادگی داشته باشند.