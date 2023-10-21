سرعت و دقت رسیدگی به پرونده ها مهم ترین اصول قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در بازدید سرزده از محاکم بخش کمالان استان، موضوع چگونگی پاسخگویی به مردم و کیفیت رسیدگیها را بررسی کرد و گفت: از ظرفیت شعب صلحی شورای حل اختلاف برای حل و فصل خصومت و مشکلات طرفین پروندهها بیشتر بهره ببرند.
وی در این بازدید با تاکید بر تکریم مراجعان به دادگستری افزود: سرعت و دقت رسیدگی به پروندهها از مهمترین اصول رسیدگیهای قضایی است.
رییس کل دادگستری گلستان در این بازدید بر تعیین تکلیف زودتر پروندههای معوقه در شعب هم تاکید کرد.
آسیابی امروز با تعدادی از مراجعان هم گفتوگو کرد و مشکلات و درخواستهای آنان را بررسی و دستورهای لازم برای پیگیری صادر کرد.
شهر کمالان یکی از بخشهای شهرستان علی آبادکتول و در ۴۰ کیلومتری غرب گرگان قرار دارد.
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