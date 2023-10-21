۵۰ تن سقز کوهی در استان ایلام برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پیرزادیان صبح شنبه در سفر به شهرستان دهلران اظهار کرد: ۱۲۶ شرکت تعاونی با ۶ هزار نفر عضو در زمینه بهره برداری از فرآورده‌های جنگلی در استان فعال است.

وی بیان داشت: در راستای حفظ و حراست و احیای منابع طبیعی استان ایلام، این تعداد شرکت تعاونی فعال وجود دارد تا علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی در احیا و بهره برداری از آن تلاش کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تصریح کرد: این شرکت‌های تعاونی در سال‌هایی که بهره برداری از جنگل و مرتع به صورت متناوب صورت می‌گیرد امکان اشتغال برای یک هزار و ۴۰۰ نفر در استان را دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام احیای منابع طبیعی به مردم در قالب تعاونی‌های فعال را تجربه‌ای موفق دانست و ادامه داد: بهترین نوع حراست و برقراری امنیت، استفاده از ظرفیت مردم است.

وی اظهار کرد: همه ساله از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سیاست‌های بهره برداری از محصولات جنگلی و مرتعی تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود که در سیاست‌های ابلاغی نوع گیاهان قابل برداشت در سه بخش برداشت ممنوع، مجاز مشروط و مجاز با نظارت تقسیم‌بندی شده است.

پیرزادیان گفت: تعاونی‌های بهره‌برداری برای ادامه فعالیت خود باید در حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی با اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۵۵ تعاونی با دوهزار و ۵۰۰ نفر عضو در سطح استان در زمینه استحصال شیره سقز فعالیت کردند که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزار و دویست نفر فراهم شد

وی عنوان کرد: این شرکت تعاونی‌ها امسال ۵۰ تن سقز خام به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال برداشت کردند و تمام مراحل برداشت سقز با نظارت ناظرین نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و نیز کارشناسان منابع طبیعی شهرستان و استان صورت گرفت.

وی ادامه داد: تعاونی‌های فعال در زمینه برداشت بنه نیز با فرا رسیدن فصل کاشت و شروع بارندگی‌ها اقدام به احیاء مناطق بهره برداری شده با کاشت نهال و بذر بنه می‌کند.

این مقام مسئول بیان داشت: توسعه کمی و کیفی و حمایت همه جانبه از تعاونی‌های منابع طبیعی زمینه بهره‌برداری اصولی، درآمدزایی و اشتغالزایی برای ساکنان و مهمتر حفاظت و احیا عرصه‌ها را فراهم می‌کند که در استان ایلام گام‌های مثبتی برای تحقق این راهبرد به ویژه در دستور کار قرار دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام عنوان کرد: مردم اگر هرگونه تخلف یا برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی را مشاهده کردند با سامانه گویای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.