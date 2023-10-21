ایرانسل ۱۷ ساله شد / ارائه بسته تخفیفی به مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، با پشت سر گذاشتن سال‌های اولیه بهره‌مندی از خدمات شبکه تلفن‌همراه در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ و عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبودهایی در زیرساخت‌های لازم، ۲۹ مهر ۱۳۸۵، اپراتوری متولد شد تا شبکه تلفن‌همراه کشور را رقابتی و متحول کند. ورود ایرانسل به بازار تلفن‌همراه ایران، چند هدف اصلی از جمله توسعه زیرساخت‌های خدمات ارتباطی، کاهش هزینه سیم‌کارت به چند هزار تومان و تبدیل شدن سیم‌کارت و ارتباطات همراه، به امکانی در دسترس همگان را دنبال می‌کرد. امروز و ۱۷ سال پس از ورود ایرانسل به بازار، پس از طی رشد اولیه و در کنار مشترکان، ورود و عرضه آخرین نسل‌های تلفن‌همراه در کشور، همگام شدن با تکنولوژی‌های ارتباطی به‌روز جهان در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌وکارها و از همه مهمتر، رقم‌زدن تجربه‌های زندگی دیجیتال برای مردم کشورمان، ایرانسل را به اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران تبدیل کرده است.

۱۷ سال در کنار شما بودن

ایرانسل در آغاز ۱۷ سالگی، با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ابتدا تاکنون، ۶۴.۴ میلیون مشترک، ۴۳.۳ درصد سهم بازار در حال حاضر و ۶۵۰ سایت فعال 5G، هدف استراتژیک گذار از صرفاً یک اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، حرکت در لبه فناوری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم دیجیتال در کشور و همچنین توانمندسازی سه لایه از کاربران، یعنی مشترکان، شرکت‌ها و دولت، از طریق ارائه ابزارها، پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال در عرصه‌های گوناگون را دنبال می‌کند.

در مهر سال ۱۳۸۲، با هدف اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق ماده ۱۲۴ این برنامه و با هدف توسعه ارتباطات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی داخلی و ترویج رقابت، تضمین رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری، نظارت بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقدمات برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت برپا شد.

با برنده شدن کنسرسیوم «ام‌تی‌ان ایرانسل» در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور و تصویب قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل توانست در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۴، پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (GSM) را در سطح ملی و برای پوشش جغرافیایی سراسر ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کند.

شرکت ایرانسل در بازه زمانی کوتاهی توانست مراحل راه‌اندازی و توسعه شبکه را طی کرده و در ۶ شهریور ۱۳۸۵، حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز، از شبکه خود به صورت آزمایشی بهره‌برداری کند. سرانجام، روز ۲۹ مهر ۱۳۸۵، شبکه تلفن‌همراه ایرانسل، به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز راه‌اندازی شد. ایرانسل توانست با استفاده از متخصصان مجرب داخلی و خارجی، شبکه خود را در بازه زمانی کوتاهی، با سرعتی چشمگیر در سراسر کشور توسعه دهد و با ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی، از جمله ارائه نسل ۲.۷۵ تلفن همراه (EDGE) با ویژگی استفاده از اینترنت همراه برای نخستین بار در ایران، مشترکان زیادی را به خود جلب کند و سهم قابل توجهی از بازار تلفن‌همراه ایران را به دست آورد.

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ نیز برای نخستین بار در ایران، اپراتور ایرانسل با دریافت پروانه ارائه اینترنت ثابت بی‌سیم (WiMAX) توانست خدمت «وایمکس» را به مشترکان خود ارائه کند. در شهریور ۱۳۹۴، با ارتقای پروانه وایمکس، ایرانسل موفق به دریافت پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، بدون محدودیت در فناوری شد که به وسیله آن، محدودیت جغرافیایی و تکنولوژیک پروانه وایمکس رفع شد و ایرانسل، خدمت اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه کرد.

پس از پایان دوران انحصار در ارائه خدمات پهن‌باند همراه، ایرانسل در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۳ توانست مجوز آزمایشی ارتقای شبکه تلفن‌همراه خود به نسل سوم، چهارم و بالاتر را کسب کند و سرانجام به صورت رسمی در روز ۴ شهریور ۱۳۹۳ نسل سوم (3G) ایرانسل راه‌اندازی شد.

پس از گذشت مدت کوتاهی، در ۲۹ آبان ۹۳ و در مشهد مقدس، ایرانسل نخستین شبکه نسل چهارم تلفن‌همراه (4G/LTE) ایران را ارائه داد و آن را با شتاب چشمگیری، در سراسر کشور عرضه کرد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، که از سال ۱۳۹۵مطالعه روی 5G را با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶، توانسته بود نخستین آزمایش شبکه کامل نسل پنج تلفن‌همراه را در حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات انجام دهد، با پیشتازی در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های ارتباطی دنیا، در اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شد نخستین سایت تجاری 5G ایران را راه‌اندازی کند.

ایرانسل در ادامه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، آمار سایت‌های نسل پنج خود را به «۹» سایت رساند و از ابتدای سال ۱۴۰۱، پروژه «توسعه فراگیر 5G در سراسر ایران» را آغاز کرد. به این ترتیب، سایت‌های جدید نسل پنج ایرانسل، یکی پس از دیگری، در جای‌جای ایران قد برافراشتند.

در ادامه پروژه فوق و با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان فنی ایرانسل و همکاری وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز، ششصدمین سایت 5G ایران که توسط ایرانسل در شهر بابل راه‌اندازی شده بود، به صورت آنلاین توسط رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید.

ششصدوپنجاهمین سایت 5G ایرانسل نیز امروز و همزمان با سالروز راه‌اندازی ایرانسل، در حضور اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی ایرانسل، توسط دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل به بهره‌برداری می‌رسد.

آغاز برنامه کلان توسعه فیبرنوری در شانزدهمین سال فعالیت

ایرانسل در برنامه کلان خود و با هدف تحقق اهداف دولت سیزدهم در توسعه زیرساخت فیبرنوری کشور و نیز ارائه زیرساخت ارتباطی پرسرعت و با کیفیتی بیش از پیش، در شانزدهمین سال فعالیت خود سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه فیبرنوری انجام داده و اقدامات اجرایی در این حوزه را که از چندسال گذشته درپیش گرفته بود، به طور فعالی توسعه داده و به مرحله بهره‌برداری رسانده است.

در شانزدهمین سال فعالیت ایرانسل، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد.

همچنین ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل که تا پیش از این، خدمات مختلف ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه تلفن همراه نسل ۲ (2G)، نسل ۳ (4G)، نسل ۴ و ۴.۵ (4G/LTE-A) و نسل ۵ (5G) و خدمات اینترنت پرسرعت ثابت بی‌سیم (WiMAX و TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه داده بود، رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

به تازگی نیز ایرانسل در ۲۲ مهر ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) در شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) در شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا را با حضور وزیر ارتباطات امضا کرد. مجموع حفاری و فیبرکشی پروژه منازل و کسب‌وکارهای شهر صدرا بیش از ۱۶۵ کیلومتر است و ۳۰ هزار نفر از ساکنان این شهر را تحت پوشش سرویس‌هایی با سرعت بیش از ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه قرار خواهد داد.

بسته تخفیفی ۱۷ سالگی

به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهرماه، هفدهمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن‌همراه ایرانسل و به رسم قدردانی از مشترکان عزیز، تا ۳ آبان ۱۴۰۲، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند بسته ترکیبی ۲گیگابایت اینترنت و ۲ساعت مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی ۸هزار تومان خریداری کنند. این بسته تا ۳ آبان ۱۴۰۲ اعتبار دارد و به دفعات قابل‌خریداری است.

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