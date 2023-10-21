به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیونگ‌یانگ در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی کره شمالی آن را منتشر کرده است، به آمریکا درباره استقرار بمب‌افکن راهبردی «بی-۵۲ استراتوفورتس» در کره جنوبی هشدار داد و اعلام کرد که در صورت وقوع جنگ واقعی، این بمب‌افکن‌ها «نخستین اهداف انهدام» خواهند بود.

در بیانیه پیونگ‌یانگ آمده است: این اقدام یک مانور عامدانه از سوی آمریکا با هدف تحریک به‌راه‌انداختن یک جنگ هسته‌ای است. آمریکا از این واقعیت که شبه‌جزیره کره به لحاظ قانونی در شرایط جنگی به سر می‌برد، بی‌اطلاع نیست و جنگ‌افزارهای راهبردی که در خاک دشمن مستقر کرده است، اولین اهداف انهدام خواهند بود.

پس از آنکه این بمب‌افکن سه‌شنبه هفته گذشته به سئول رسید، پنتاگون با به پرواز درآوردن آن در ارتفاع پایین به همراه چندین جنگنده آمریکایی دیگر از جمله اف-۲۲ و اف-۱۶، مانوری آشکار تدارک دید تا آن را به نمایش بگذارد. واحد نیروی هوایی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد که این اقدام با هدف «نماش تعهد واشنگتن به ثبات و امنیت منطقه هند-آرام صورت گرفته است و روابط نظامی با کره جنوبی را تقویت می‌کند.»

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اوایل سال جاری گفت که ارتش آمریکا «رویت‌پذیری» تسلیحات راهبردی خود در شبه‌جزیره کره را افزایش خواهد داد و امیداور است که این اقدام، «بازدارندگی» را مقابل آنچه تهدیدهای کره شمالی خوانده است، تشدید کند. اندکی بعد، پنتاگون برای نخستین بار از سال ۱۹۸۱ تاکنون، یک زیردریایی با قابلیت حمل موشک بالستیک هسته‌ای را به کره جنوبی اعزام کرد؛ اقدامی که باردیگر محکومیت شدید کره شمالی را به همراه داشت.

پیونگ‌یانگ پیش‌تر تاکید کرد که سپتامبر پارسال یک دکترین جدید مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را در قالب قانون در دستور کار قرار داده است که به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی این اختیار را می‌دهد که در صورت حمله به این کشور دست به اقدامات هسته‌ای بزند.

در بخش دیگری از بیانیه اخیر پیونگ‌یانگ می‌خوانیم: دوران انحصارطلبی آمریکا درباره قائل شدن حق حمله پیش‌دستانه برای خود، به پایان رسیده است. استقرار این بمب‌افکن‌ها «یک اقدام نظامی جدی با ماهیت حمله هسته‌ای پیش‌دستانه و هدف آن حذف فیزیکی کشور ماست.»

کره شمالی در سال‌های اخیر آزمایش‌های موشکی خود را افزایش داده و تاکید کرده است که این آزمایش‌ها صرفا اقداماتی تدافعی است. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی مدعی هستند که این اقدامات، غیرقانونی بوده و تنش‌ها در منطقه را تشدید خواهد کرد.