قهرمانی تیم بانوان هیات آمادگی جسمانی استان قم در مسابقات کشوری

سعید کاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هیات قم در رشته فیزیکال فیتنس در اولین دوره المپیاد کشوری فدراسیون آمادگی جسمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

رییس هیات آمادگی جسمانی قم افزود: اولین دوره از مسابقات آمادگی جسمانی کشور در بخش بانوان با حضور ۸۰۰ ورزشکار از ۳۲ استان کشور به میزبانی استان تهران برگزار شد و شامگاه جمعه خاتمه یافت.

وی بیان کرد: در این مسابقات که در ۸ رشته و در چهار رده سنی برگزار شد تیم بانوان آمادگی جسمانی استان قم که با ۵ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور داشتند، توانستند با یک مدال طلا توسط لیلا عیسی خانی در رده سن ۳۶ سال به بالا ،۲ مدال نقره توسط الهه عیسی آبادی در رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال و مرضیه اسلامی در رده سنی ۱۷ تا ۲۵ سال و مدال برنز مبینا پارسا در رده سنی ۱۷ تا ۲۵ سال به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات در بخش بانوان دست یابند.



کاملی یادآور شد: مربیگری این تیم را نیز طیبه خوش لهجه بر عهده داشت.



وی گفت: در این مسابقات استان فارس دوم و خراسان رضوی سوم شدند.