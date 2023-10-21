به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های نیمه تمام شهرستان هریس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساخت یک پل بر روی تلخه رود که کلوانق را به بستان آباد متصل می‌کند در دست مطالعه است.

وی افزود: با احداث این پل مسیر دسترسی کلوانق ۱۵ کیلومتر کاهش یافته و در نتیجه نقش مهم و مؤثری در توسعه شهر کلوانق و بخصوص در بخش کسب و کار خواهد داشت.

فتح‌زاده تصریح کرد: مقرر شد با بررسی جوانب موضوع، اقدامات لازم برای ساخت پل با مشارکت محلی انجام گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به بازدید خود از یک ساختمان اداری بلااستفاده و متروکه در شهرستان توضیح داد: بلاتکلیف ماندن ساختمان‌های متروکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، همچنین تأمین فضای‌های آموزشی و بهداشتی چالش‌هایی ایجاد می‌کنند.

وی مدعی شد: یکی از راهکارهای اتمام برخی از پروژه‌های عمرانی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارند، مولدسازی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد دستگاه‌های اجرایی است.

فتح‌زاده که در پایان سفر خود به شهرستان هریس در منزل خانواده شهید خدایی شهر کلوانق حضور یافته بود، نقش مادران شهید در ترویج فرهنگ شهادت را بسیار ارزنده و از این مادران به عنوان سند زنده دوران جنگ یاد کرد.