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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

جانشین پلیس راه هرمزگان اعلام کرد؛

تصادف کامیون با سه خودروی سواری در جاده بندرعباس به حاجی آباد

تصادف کامیون با سه خودروی سواری در جاده بندرعباس به حاجی آباد

بندرعباس - جانشین پلیس راه هرمزگان گفت: تصادف کامیون با سه خودروی سواری دلیل صف کیلومتری خودروها در محور حاجی‌آباد_بندرعباس در غروب جمعه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ملک حسن محمدی درباره صف کیلومتری خودروها و ترافیک سنگین در محور حاجی‌آباد_بندرعباس گفت: تصادف کامیون فوتون با یک خودروی سمند و متعاقب آن برخورد با یک دستگاه پژو ۴۰۵ و پارس و متوقف شدن خودروها در میانه جاده سبب شکل‌گیری ترافیک در این محور پرتردد شد.

وی افزود: خودروها به تلاش عوامل راهداری و پلیس به کنار جاده منتقل و به تدریج بار جاده تخلیه شد.

جانشین فرمانده پلیس راه هرمزگان همچنین گفت: در این تصادفات جراحتی جزیی به یکی از سرنشینان خودروهای سواری وارد شد.

وی اضافه کرد: بار ترافیکی سنگینی در عصر جمعه‌ها در مسیر بازگشت به بندرعباس در محورهای شمالی و شرقی استان وجود دارد.

کد مطلب 5917311

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