تصادف کامیون با سه خودروی سواری در جاده بندرعباس به حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ملک حسن محمدی درباره صف کیلومتری خودروها و ترافیک سنگین در محور حاجی‌آباد_بندرعباس گفت: تصادف کامیون فوتون با یک خودروی سمند و متعاقب آن برخورد با یک دستگاه پژو ۴۰۵ و پارس و متوقف شدن خودروها در میانه جاده سبب شکل‌گیری ترافیک در این محور پرتردد شد.

وی افزود: خودروها به تلاش عوامل راهداری و پلیس به کنار جاده منتقل و به تدریج بار جاده تخلیه شد.

جانشین فرمانده پلیس راه هرمزگان همچنین گفت: در این تصادفات جراحتی جزیی به یکی از سرنشینان خودروهای سواری وارد شد.

وی اضافه کرد: بار ترافیکی سنگینی در عصر جمعه‌ها در مسیر بازگشت به بندرعباس در محورهای شمالی و شرقی استان وجود دارد.