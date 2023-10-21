توده ۲۰ سانتی از شکم یک زن در خمینی شهر خارج شد

محسن کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک زن ۴۷ ساله دارای درد در ناحیه شکم وی و به همین علت برای پیگیری و درمان درد به چندین پزشک مراجعه میکند.
وی افزود: در مراجعه وی به بیمارستان شهید اشرفی با آزمایشات لازم و سونوگرافی، وجود کیست و تودهای بزرگ در ناحیه شکم این بیمار مشخص میشود و با مشخص شدن علت درد، پزشک جراح تصمیم به خارج کردن این توده بزرگ از شکم این بیمار به همراه تیم جراحی خود میگیرد.
این پزشک جراح با بیان اینکه خوشبختانه این کیست ۲۰ سانتی به طور کامل با موفقیت خارج میشود، خاطرنشان کرد: منشأ تودههای شکمی میتواند تمامی ارگانهای داخل شکم مانند رحم، کلیه و معده باشد اما شایعترین علت آن در این سن تومورهای تخمدان است.
وی با اشاره به اینکه این بیمار پس از ریکاوری به بخش جراحی زنان انتقال داده شده و با مساعد شدن شرایط، بیمار با حال عمومی رضایتبخش از بیمارستان ترخیص میشود، اضافه کرد: اگر فردی با بزرگی غیرعادی شکم مواجه شد در اسرع وقت به پزشک مراجعه کند تا اقدامات تشخیصی و درمانی آن به موقع انجام شود.
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